Ruão (Fnac): "Somos más rápidos que los operadores online porque utilizamos las tiendas"

Marcos Ruão se unió al equipo de de Fnac en Portugal en 2007 como director de Logística, asumiendo cuatro años después la dirección de la tienda online en el país vecino. Hoy dirige el negocio del gigante francés de tiendas de ocio y cultura en la Península Ibérica, con el reto además de adaptar a la compañía a la nueva competencia online. Ruão tiene una apuesta muy clara: la omnicanalidad.

¿Cómo ha evolucionado el último ejercicio para la compañía?

Estamos satisfechos porque hemos tenido crecimiento tantos en ventas como en resultados en España y en Portugal. Cerramos el año 2018 con unas ventas de 737 millones, un 4,5% más. Nuestro ebitda (resultado bruto operativo) fue de 40 millones de euros. Y la evolución en el primer semestre también está siendo positivo.

¿Cuántas tiendas suman?

Tenemos actualmente 37 establecimientos en España, pero cerraremos el año con 39. La próxima se abrirá en Castellón, que será la primera en esta ciudad y la otra, aún no está firmada, pero se abrirá en las islas.

Este año abriremos en total cuatro tiendas y el objetivo es mantener ese ritmo, con 3 o 4 tiendas nuevas cada año. Queremos abrir unas 20 en cinco años y llegar así a las 60. Estamos invirtiendo de media unos dos millones de euros por cada tienda.

Y abren tiendas más pequeñas...

Sí, estamos abriendo tiendas de entre 1.000 y 1.200 metros cuadrados, lo que nos permite entrar en ciudades más pequeñas. En Madrid o Barcelona tenemos locales de 4.000 metros cuadrados, pero hay ciudades donde no hay mercado para eso y donde hasta ahora no llegábamos. Hasta 2013 abríamos tiendas de 2.500 metros cuadrados de media, pero ahora, aunque podemos abrir alguna de este tamaño, la mayoría serán más pequeñas por el desarrollo de la omnicanalidad. No es necesario tener toda la oferta en el establecimiento; podemos ofrecer un surtido más pequeño, teniendo en cuenta que todo está disponible online y que las ventas a través de Internet suponen ya el 20% del total.

¿Qué crecimiento está teniendo la tienda online?

España es el país en el que el comercio electrónico está creciendo más rápido. La venta online gana dos o tres puntos cada año. Estamos creciendo a dos dígitos. Nosotros, de todos modos, nos vemos como un operador omnicanal. Últimamente se habla mucho de acelerar las entregas, con plazos de una o dos horas, pero eso aporta muy poco. Lo importante es el click & collect, la gente que compra online y recoge en tienda. Es verdad que la venta online crece mucho, pero la omnicanalidad crece el doble.

¿Hasta donde puede llegar la venta online?

A medio plazo puede llegar a suponer incluso el 30% ciento. El smartphone ha sido una revolución que ha cambiado los hábitos de consumo.

¿Y cómo están creciendo?

Estamos invirtiendo mucho en la omnicanalidad, logrando una rapidez que un operador online no consigue. Podemos entregar en las tiendas incluso en una hora compras online porque utilizamos el stock del propio establecimiento y no almacenes exclusivos para la venta online. Un tercio de nuestros clientes compran ya de forma omnincanal,

¿En que plazos entregan las compras click & collect?

Garantizamos un plazo de 24 horas, aunque en Madrid lo podemos hacer incluso en el mismo día. Los socios tienen, además, entrega en casa gratuita.

¿Cómo se ha adaptado Fnac al mercado en streaming?

Hemos trabajado mucho en diversificar la oferta, con productos ligados al core de nuestro negocio. En música, los discos de vinilo están creciendo otra vez y en libros, la penetración del ebook es todavía muy baja, del 4%. La idea además es convertir las tiendas en lugares donde vivir experiencias.

¿Qué hacen en este sentido?

Dedicamos del 15 al 20% del espacio al confort y el ocio, casi el doble que hace cinco años. En la tienda de San Sebastián de los Reyes (Madrid) hemos abierto, por ejemplo, una zona de videojuegos para niños, con las últimas novedades yen L'Illa, en Barcelona, un espacio infantil, con juguetes y libros. Son dos proyectos piloto a nivel mundial. Las tiendas tienen que ser centros de diversión, tiene que ser la segunda casa del cliente. Se quita espacio para la venta comercial pero se incrementa el tráfico de consumidores. Es una estrategia a medio y largo plazo.

El grupo compró en julio Nature & Découvertes, especializada en la naturaleza y el bienestar...¿qué planes hay?

Para finales de este año, queremos introducir en España corners. Fnac L´Illa será la primera tienda donde estableceremos un punto de venta de la marca a mediados de noviembre. La expansión en la Península Ibérica también tendrá lugar rápidamente. Nature & Découvertes se beneficiará de la experiencia digital de Fnac y de la estrategia omnicanal.

¿Y pueden traer también a España la marca Darty, propiedad también del grupo?

Introducimos Fnac Home para la venta de pequeños electrodomésticos, pero creo que entrar en el sector de los grandes es mucho más difícil. Es algo que está en estudio, no está ahora sobre la mesa.