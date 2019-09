Mieloma múltiple: Primera exposición de arte invisible en España, de la mano de Janssen

La compañía farmacéutica Janssen -del grupo Johnson & Johnson- y la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple presentan hoy en el Círculo de Bellas Artes 'Lo que no ves', la primera exposición de arte invisible en España, con el objetivo de concienciar sobre la realidad que viven los pacientes con esta neoplasia hematológica.

La iniciativa, surgida con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple, ha contado con la implicación del diseñador e ilustrador madrileño, Ángel Espinosa, quien, a través de conversaciones con pacientes y hematólogos, ha creado 12 obras con tinta ultravioleta sobre lienzos blancos para representar y dar a conocer la lucha que afrontan a diario los pacientes con MM y, de esta forma, hacer visible lo invisible. "He visto que detrás de una enfermedad poco conocida, hay historias mucho más cercanas de lo que imaginamos: médicos que dedican su vida a los demás y pacientes que buscan convivir dignamente con la patología".

La presidenta de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP), Teresa Regueiro, que participó en el proceso creativo con el artista, explica que, a diferencia de lo que sucede con otros tumores, en el caso del MM es frecuente que se produzcan recaídas por lo que "no hay alta médica" con el peso emocional que ello conlleva. "Aunque aprendemos a convivir con el mieloma, siempre nos acompaña y aunque no se vea, nos tenemos que sobreponer a la enfermedad para llevar una vida lo más normal posible. Hay veces que físicamente nos vemos condicionados por el dolor o por tener limitado algún movimiento, pero emocionalmente siempre estamos limitados pues es una carga difícil de llevar que siempre está ahí". Por eso, "cuánto más visibles seamos con normalidad, más fuertes seremos, o más bien, más fuertes nos sentiremos", añade. Aún así, la presidenta de la CEMMP aclara que no hay que olvidar "que vivimos el mejor momento en el tratamiento del mieloma, con unas supervivencias libres de progresión impensables hace muy pocos años".

Para el doctor Joan Bladé, consultor sénior del Servicio de Hematología, Unidad de Amiloidosis y Mieloma en el Hospital Clínic de Barcelona y una de las personas que se entrevistó con el artista durante el proceso creativo, "dar visibilidad a las enfermedades como el mieloma múltiple es de indudable importancia. Concienciar a la sociedad hace que los pacientes y sus familiares se sientan acompañados a la par que favorece la creación de asociaciones de pacientes o de la implicación de las ya existentes. El intercambio de experiencias entre pacientes resulta de gran ayuda".

Con el impulso de esta iniciativa, Janssen también ratifica su compromiso con los pacientes. Ramón Frexes, director de Relaciones Institucionales y RSC expresa: "La trascendencia de este proyecto radica en poder dar visibilidad y hacer comprender a los espectadores el impacto físico y emocional del mieloma múltiple en las personas que lo padecen, que en muchas ocasiones se sienten invisibles. Hemos querido contribuir a mostrar qué supone vivir con esta patología, poniendo de manifiesto cuestiones como la superación y la esperanza de pacientes, familiares y médicos".

'Lo que no ves' se exhibirá al público el 6 de septiembre en la sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes, en Madrid.