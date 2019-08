Herminio Fernández (Eurocoinpay): "Los clientes pueden cargar su tarjeta con criptomonedas y gastarlas en Zara, Repsol..."

Eurocoinpay es una plataforma de pagos y cobros en criptomonedas cuya app, disponible para Android y Apple, permite pagar y cobrar con la criptomoneda que elijas en el día a día en restaurantes, supermercados u otro tipo de comercios. Asimismo, permite a los clientes realizar y recibir micropagos, así como enviar fondos a cualquier parte del mundo con criptomonedas, de manera automática y en tiempo real.

¿Cómo funciona Eurocoinpay?

Nuestro modelo de negocio tiene cuatro líneas digitales. En primer lugar, hemos creado un Token criptográfico (Eurocointoken) que está disponible en los mercados de negociación en todo el mundo, este Token permite pagar en comercios y empresas de forma global. Estas transacciones son muy rápidas, económicas y seguras. En segundo lugar, podemos comprar y vender criptomonedas en nuestro propio banco, llamado Exchange, con tarjetas bancarias o transferencias a nivel global. En tercer lugar, posibilitamos cambiar cualquier activo digital por euros de manera inmediata y estos ser cargados en tarjetas bancarias para hacer compras en empresas multinacionales. Por último, la pasarela de pago y app nos permite pagar con nuestros móviles de forma global en cualquier comercio o empresa, en no más de ocho segundos, con unas comisiones del 0 por ciento.

¿Con cuántas criptomonedas trabajan ahora mismo?

Hemos seleccionado 22 monedas, que tienen una importante capitalización de mercado y sobre todo deben tener un proyecto tecnológico detrás. Pensemos que hay muchas monedas creadas solo para especular y la mayoría terminan con valor cero.

¿Cómo se encuentra el sector a día de hoy?

Necesitamos seguridad jurídica y eso solo lo tendremos con una legislación que regule el mundo criptográfico, aunque es cierto que todas las innovaciones llegan casi siempre antes que las regulaciones. Creemos que el futuro del sector es extraordinario, el mundo digital creará el 20 por ciento del total de puestos de trabajo de aquí a 15 años. El sector está más vivo que nunca, ya que empresas como Facebook, Google, Telegram, etc. después de hacer unas críticas muy duras, han terminado por abrazarlas. Asimismo, el banco J.M Morgan lanzará su moneda digital JMP Coin a finales del 2019 y algún banco español está haciendo pagos internacionales con la moneda Ripple.

Además, el Gobierno alemán, a través de su regulador financiero Bafin, acaba de autorizar a la empresa germana Fundament sacar los primeros bonos inmobiliarios regulados en Token digitales, por un valor de 200.000 millones de euros, con un interés del 4.5 por ciento a sus inversores. De esta forma, creo que hay pocos sectores con tanto futuro como el digital.

¿Existen muchos establecimientos en España que acepten este tipo de pago?

No tengo un dato exacto de comercios que acepten criptomonedas en España, como ejemplo, las empresas Expedia, KFC, Paypal a través de la plataforma Coinbase, Microsoft, Fotocasa, etc, sí las aceptan como medio de pago. Nosotros tenemos una lista de espera de más de 300, lo cierto es que los comercios pueden cobrar en criptomonedas y al instante las pueden cambiar por euros, nuestros clientes pueden cargar sus tarjetas con criptomonedas para ser gastadas en compañías como Zara, El Corte Inglés, Repsol, etc.

Estos días está de actualidad Libra, la criptomoneda de Facebook, ¿Qué efectos cree que podría tener en el mercado su lanzamiento?

Yo me preguntaría si Facebook elegirá a las personas que pueden utilizar Libra o las personas que tienen restringida su plataforma también tendrán su moneda. Libra está respaldada por 27 compañías muy importantes, Visa, MasterCard, Paypal , y empresas que aceptaran su moneda como Uber, Booking, Ebay, Spotify, etc. No soy un admirador de este proyecto, ya que no es una red de pagos descentralizada, quiere decir que puede ser manejada por la empresa o las personas.

La red de pagos blockchain bitcoin es una red de pagos descentralizada, por lo que ninguna empresa o persona puede controlarla, todo cambio en el código es público y transparente, miles de ordenadores repartidos por el planeta registran y procesan sus transacciones, que son públicas e inmutables. Jamás se pueden borrar y al contrario de lo que las personas creen no existe un anonimato total, ya que todos sus movimientos quedan registrados y pueden ser verificados en la red blockchain.

¿Qué ventajas tiene para un comercio aceptar criptomonedas como forma de pago?

Destacaría tres ventajas muy importantes: rapidez, economía y seguridad. Rapidez puesto que un pago con criptomonedas no requiere más de 6/8 segundos si lo hacemos con plataformas con tecnología muy disruptiva como EurocoinPay, si lo hacemos a través de la red blockchain puede durar varios minutos. Económicas: para comercios online que trabajan con productos y servicios de ventas con comisiones muy bajas, cobrar con criptomonedas supone doblar sus beneficios, ya que sus comisiones en algunos casos es de céntimos de euro, para comercios físicos las comisiones de los terminales de pago son muy reducidas. Y seguridad: en la mayoría de sitios del planeta, las dos terceras partes de los pagos se efectúan con tarjetas de crédito, esta tecnología tiene más de 60 años y nunca fue diseñada para Internet, cada transacción requiere datos personales, como nombre y dirección, las bases de datos de las tarjetas son jaqueadas regularmente, lo que permite cargar en nuestras cuentas compras fraudulentas. Con nuestra plataforma eso no puede ocurrir.