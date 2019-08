Álvaro Aresti, nuevo presidente de Castellana Norte

Distrito Castellana Norte (DCN) acordó ayer el nombramiento de Álvaro Aresti como nuevo presidente del consejo de administración, con lo que pretende reforzar la nueva etapa abierta en el desarrollo del proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte tras su aprobación por unanimidad en el Ayuntamiento de Madrid el pasado 29 de julio.

Aresti cubre la vacante que se produjo en el consejo de administración del DCN tras el cese como presidente de Antonio Béjar, otro directivo ligado al BBVA pero que está siendo investigado -antes imputado- en la Audiencia Nacional por los trabajos encargados por la entidad al excomisario José Villarejo.

Aresti cuenta con una trayectoria profesional de más de tres décadas en el banco, donde hasta mayo de 2019 era responsable de Global Client Coverage & Corporate Finance, en el área de banca mayorista, Corporate & Investment Banking (CIB).

Anteriormente, ocupó casi una decena de puestos en la entidad como director de Global Client Coverage, director de Corporate & Investment Banking, director de Banca de Empresas y Corporaciones, director de Banca de Empresas en España, director de Banca Corporativa en Madrid, director de Banca Corporativa en el norte y el resto de España, así como director global de Distribución y mercado de capitales en BBV, trabajar en el área de Originación de Mercado de Capitales en BBV y ser account officer en Nueva York para el Banco de Bilbao. Previamente, comenzó su labor profesional en el Despacho de Abogados González Bueno.

Aresti es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en su formación destaca un Programa de Dirección General (PDG) para BBVA por el IESE Business School y un Certified European Financial Analyst (CEFA) por la European Federation of Financial Analysts (IEAF).

El proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte, que a finales de julio recibió luz verde del Ayuntamiento de Madrid, pretende crear 10.500 nuevas viviendas (el 20 por ciento de ellas con algún tipo de protección) y un centro de negocios con más de un millón de metros cuadrados de oficinas de última generación, junto a una renovada estación de Chamartín.

Con esta designación, BBVA impone a un hombre de la casa, pero que, a priori, está fuera de las áreas implicadas en el denominado caso de las escuchas ilegales encargadas a Villarejo, por las que a finales de julio el banco también fue imputado. El nuevo presidente no solo tendrá la labor de poner en marcha el proyecto en un momento en que el BCE estaría presionando a la entidad para vender su participación del 80 por ciento.