Óscar Martín: "Reciclar el 100% dependerá de la recogida selectiva obligatoria y de la educación"

El año 2018 fue un ejercicio excepcional para Ecoembes, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión de los residuos de envases de plástico, cartón, papel, latas y bricks, con un crecimiento del 12,3% de los residuos depositados por los ciudadanos en los contenedores azul y amarillo.

¿A qué es debido este crecimiento histórico del reciclaje de envases domésticos?

Los 37 millones de ciudadanos que declararon que reciclan día a día lo que están haciendo es contagiar a los demás. En los últimos tres años, el ejército de recicladores ha crecido en cuatro millones y eso ha hecho posible que toneladas que antes estaban en el contenedor de basura ordinaria ahora vayan al contenedor amarillo. De ahí esa diferencia y ese éxito jamás visto.

La tasa de reciclaje se situó en el 75,8%, ¿ve posible alcanzar el 100%?

El objetivo del 100% va a depender de cuestiones tan importantes como que consigamos llegar a todo foco generador de residuos, es decir, que podamos tener recogida selectiva obligatoria en todo foco donde se genera. Y, en segundo lugar, cuando consigamos que la educación ambiental sea una cuestión absolutamente indudable. Con esto dos focos, lo tendremos mucho más fácil.

¿Y cuándo será posible?

Tenemos previsto que para el año 2022 o 2023 estemos ya reciclando casi el 85% de los residuos de envase. Este cálculo lo hemos hecho con una situación en la que la regulación todavía no obliga a recogida selectiva no solo de envases, sino de todos los flujos, porque no nos olvidemos de que si no reciclamos todos los flujos, jamás llegaremos a los objetivos propuestos. Por tanto, necesitamos esa nueva regulación que nos permita allanar el camino.

"Hemos puesto muchas más infraestructuras para reciclaje tanto dentro como fuera del hogar"

En 2018, Ecoembes invirtió 517 millones, ¿cuáles fueron las principales líneas?

Los 517 millones suponen un incremento con respecto a 2017, por un lado, porque ha habido más toneladas de residuos de envases que se han reciclado, y por otro lado, porque hemos puesto muchas más infraestructuras tanto dentro como fuera del hogar para facilitar esa labor al ciudadano. Y en tercer lugar, porque no hemos bajado sino incrementado la inversión en educación, no solo a través de las 371 campañas, sino desarrollando proyectos nuevos, como Naturaliza.

¿Se seguirá aumentando la inversión?

El presupuesto de este año para los ayuntamientos superará los 580 millones, porque queremos seguir creciendo, no nos conformamos con ese avance del 12%.

"Este año queremos poner un total más de 5.000 nuevos puntos de reciclaje"

¿A qué se van a destinar concretamente?

En primer lugar, a sufragar los servicios que prestan los ayuntamientos. En segundo, a los 9.400 puestos de trabajo directos que se crean a través de sistema y a poner más contenedores. Este año queremos poner un total más de 5.000 nuevos puntos de reciclaje para que el ciudadano lo tenga mucho más fácil. Y, por último, a sufragar medidas que ojalá podamos seguir escalando como Reciclaje 5.0, donde el ciudadano podrá obtener un sistema para que, a través de reciclos, pueda canjear por servicios medioambientales.

¿Están preparados los ayuntamientos para este tipo de proyectos?

La inversión llegará a través de smartwaste. Cuando presentamos el proyecto Reciclaje 5.0 la avalancha de ayuntamientos que se acercaron para decirnos que tenían que ir por ahí fue tremenda. Reciclaje 5.0 ha roto con todos los modelos de gestión de residuos que hay en Europa, es un proyecto de 250 startups de todo el mundo, que pasa por encima de la tecnología de cualquier modelo.

La recogida es una parte, pero ¿está preparada el resto de la cadena?

Sí, porque el contenedor será el mismo que tienes hoy, se modificará su interior, se le aplicará tecnología, se le dotará de inteligencia. Las plantas de tratamiento recibirán más material pero del mismo origen, y la cadena no se trastocará. Eso era algo muy importante, teníamos que conseguir un sistema que lograra reciclar más y mejor, sin trastocar un modelo que durante 20 años ha respondido, y ahí están los resultados.

¿TheCircularLab sigue teniendo presupuesto ilimitado?

Por supuesto que sí. En TheCircularLab, en tan solo año y medio, hemos trabajado con 160 empresas y hemos incubado 11 que ya son una realidad.

¿Se han fijado algún objetivo concreto en cuanto a incubación de empresas?

Será exponencial. Estamos trabajando en un programa muy importante a través de redes de universidades que nos va a permitir empezar a hacer los retos que desarrollábamos desde TheCircularLab a nivel de comunidades autónomas.

¿Cómo ha resultado Naturaliza, el proyecto educativo que lanzó Ecoembes?

Estamos muy emocionados. Ahora mismo es nuestro bebé. El piloto ha funcionado muy bien este año y ahora queremos que el máximo número de colegios se sumen a Naturaliza. En dos meses y medio del piloto, la percepción de los niños de que o cuidamos el planeta o acabamos con lo más básico, creció un 5%. Merece la pena.