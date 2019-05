Brindis multitudinario por el vino con DO y su contribución al desarrollo de las zonas rurales

elEconomista Valladolid

Récord de participación en la tercera edición del Día Movimiento Vino D.O.. Este año, 29 denominaciones de origen llevarán a cabo la celebración de este gran brindis conjunto por el vino con denominación de origen. Esta alta participación es el reflejo del compromiso de las DDOO por poner en valor los vinos de calidad de su zona, así como los valores ligados a los vinos con DO: calidad, diversidad, autenticidad, arraigo cultural, seguridad alimentaria, estilo de vida saludable, protección del medio ambiente

Este sábado 11 de mayo a las 13:30 horas miles de personas alzarán sus copas por el vino con DO desde distintos puntos de nuestro país para participar en un brindis simultáneo y colectivo. Esta tercera edición servirá además para reivindicar el papel que desempeñan las denominaciones de origen en las zonas rurales, desde diversos puntos de vista: el socioeconómico, generando desarrollo económico para sus zonas, ofreciendo oportunidades laborales y proyectos de vida a las futuras generaciones y contribuyendo por tanto a generar un deseo por vivir y por desarrollar proyectos en las zonas rurales, fijando así población a estas.

El medioambiental, promoviendo la conformación de ecosistemas positivos para el medio ambiente y preservando y fomentando la biodiversidad. Y desde el punto de vista cultural, como instrumento que contribuye a revitalizar y dinamizar los recursos culturales de dichas zonas, como elemento de promoción del patrimonio histórico-artístico de una zona a través del turismo ligado a las DO.

Las denominaciones de origen que este año participan en el DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. son: Almansa, Arlanza, Binissalem, Bullas, Calatayud, Catalunya, Cigales, Condado de Huelva, Jumilla, La Mancha, Lanzarote, León, Monterrei, Montilla-Moriles, Navarra, Pla i Llevant, Rías Baixas, Ribera del Guadiana, Ribeira Sacra, Ribeiro, Rueda, Rioja, Tacoronte-Acentejo, Toro, Uclés, Valdepeñas, Valencia, Vinos de Madrid y Yecla. Todos los lugares de celebración y las actividades previstas para para este día pueden consultarse en la página http://bit.ly/DíaMVDO2019.

Degustaciones y gastronomía

El DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. está promovido por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la asociación sin ánimo de lucro que representa a las denominaciones de origen de vino de nuestro país.

Degustaciones de vinos, actividades culturales, gastronomía y buena música completarán la programación prevista para este día abierto y dirigido al público en general y especialmente a los jóvenes, para que se acerquen a descubrir el vino con D.O. en un entorno de consumo responsable y conozcan también lo que aportan las DDOO a las zonas rurales.

Redes sociales

Las redes sociales jugarán un papel importante durante este día. Aquellos usuarios que compartan sus fotografías brindando o disfrutando de esta jornada con el hashtag #BrindisMVDO entrarán en el sorteo de packs de vino con denominación de origen. Y con el hashtag #DíaMovimientoVinoDO se podrá seguir todo lo que ocurra en esta emocionante jornada.

El DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. se celebró por primera vez el 20 de mayo de 2017 y tanto ese año, como en su segunda edición, en 2018, ha conseguido aunar a miles de personas brindando por el vino con denominación de origen en diferentes puntos de España. Se trata de un día para celebrar la diversidad y la calidad de los vinos con D.O. MOVIMIENTO VINO D.O. nació en 2016, siendo hoy la marca pública con la que la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la asociación nacional que representa a las DDOO de vino, se dirige al consumidor para difundir el concepto denominación de origen y los valores ligados a los vinos con D.O.