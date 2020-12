La ministra de Igualdad jalea la huelga de envasadoras hortofrutícolas de Almería: "No estáis solas"

elEconomista Agro Madrid

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mandado este lunes un mensaje de apoyo a los trabajadores del sector de la industria auxiliar de la agricultura en Almería que desde el pasado 23 de diciembre se encuentra en huelga para reivindicar un nuevo convenio colectivo en el sector, que emplea a más de 25.000 personas en la provincia.

"Fuerza a todas las compañeras envasadoras que están en huelga del manipulado en Almería y que reclaman una mejora de convenio para un trabajo que les permita tener una vida digna de serlo", ha trasladado la ministra en un apunte a través de su cuenta de Twitter en apoyo a un colectivo laboral ampliamente feminizado.

Los trabajadores, que este lunes ponen fin a casi una semana de paro laboral, prevén adoptar nuevas medidas de movilización en caso de que no se retomen las conversaciones ya que hasta el momento no se han producido acuerdos con la patronal. "La lucha sigue, no estáis solas", ha asegurado la ministra.

Mientras, el gerente de la asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Almería (Coexphal), Luis Miguel Fernández, ha señalado este lunes que la huelga sectorial de cuatro días convocada por los sindicatos CCOO y UGT entre los trabajadores de la industria auxiliar de la agricultura ha sido un "estrepitoso fracaso" puesto que, según ha asegurado, "la gran mayoría de empresas y cooperativas asociadas han podido abrir sus almacenes y trabajar con casi normalidad".

La entidad que representa a parte de la patronal en la negociación del nuevo convenio colectivo para un sector que emplea a más de 25.000 personas ha apuntado que las "pocas empresas" que han tenido "dificultades" para trabajar "ha sido porque los piquetes han impedido a los trabajadores el también legítimo derecho al trabajo".

Con ello, ha asegurado que "a medida que se han ido disipando los piquetes se ha comprobado que los trabajadores iban a sus puestos de trabajo del manipulado casi en tu totalidad", con lo que ha achacado los paros en alhóndigas y comercializadoras a la "coacción sindical".

La entidad ha señalado que el sábado tuvo que celebrarse una "reunión de urgencia" con la Subdelegación de Almería para solicitar presencia de Guardia Civil y Policía Local en los accesos a los centros de trabajo. Así, han agradecido la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad que "han posibilitado el acceso de los trabajadores a la mayor parte" de las empresas comercializadoras.

Para Coexphal, las exigencias de los sindicatos "son de tal calibre que no pueden ser asumidas y no se puede forzar ni se debe firmar un convenio o pacto que luego no pueda cumplirse".