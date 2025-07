Empleados blue collar: los cinco factores clave para ofrecerles la mejor experiencia

Los trabajadores manuales (también conocidos como blue collar por el color de la ropa que suelen llevar) a menudo han sido olvidados en el diseño de la experiencia del empleado a pesar de su papel cada vez más valioso en la economía. Sin embargo, esto está cambiando rápidamente. Muchos puestos de trabajo actuales requieren una combinación de competencia técnica, habilidades para resolver problemas y adaptabilidad. Un reciente informe de Randstad España pone de relieve que la dificultad para cubrir vacantes en sectores técnicos afecta ya al 75% de las empresas.

Los profesionales de Recursos Humanos son conscientes de la urgente necesidad de planificar teniendo en cuenta a los trabajadores blue collar, pero muchos carecen de información sobre lo que realmente les importa.

El informe "Rethinking Blue-Collar Employee Experience" de Top Employers Institute presenta los resultados de entrevistas con 2.200 empleados blue collar de siete sectores, cuatro generaciones y once países (España entre ellos) para conocer qué les interesa realmente y así poder ofrecerles la mejor experiencia del empleado.

Este análisis constata que hay una gran diversidad de necesidades y opiniones en este grupo de empleados que durante mucho tiempo ha sido pasado por alto, pero identifica cinco factores clave que son importantes para la mayor parte de ellos.

1. La relación con los compañeros es más importante que la misión corporativa

Los trabajadores blue collar valoran mucho las relaciones en el lugar de trabajo. El 73% de los entrevistados afirma que el trabajo es un entorno social importante para ellos y casi el 70% considera que no puede disfrutar de su trabajo si no se lleva bien con sus compañeros.

Mientras que la conexión con sus compañeros directos es un aspecto importante de la experiencia de los empleados, su alineación con la organización en general no es una prioridad.

El departamento de RRHH debe implementar iniciativas de team building, formar a los managers para fomentar la inclusión y garantizar que los trabajadores que desempeñan funciones más aisladas reciben apoyo específico.

2. El salario es lo más importante

Cuando pedimos a nuestros encuestados que clasificaran sus principales motivaciones para trabajar, el salario ocupó sistemáticamente el primer lugar, seguido de la seguridad laboral.

Los salarios justos son el factor más importante para los trabajadores blue collar. Los empleadores deben realizar auditorías periódicas sobre la equidad salarial, garantizar una comunicación transparente sobre cómo se toman las decisiones salariales y explorar formas de aumentar la seguridad financiera a través de prestaciones e incentivos.

3. La importancia de la escucha y el reconocimiento

Los trabajadores blue collar quieren sentirse valorados, pero muchos no lo están. Solo el 68% afirma sentirse apreciado y reconocido por sus contribuciones y un escaso 60% considera que los managers y líderes solicitan activamente su opinión y sugerencias. En algunos casos, los trabajadores manuales ni siquiera reciben la información que necesitan.

Muchos de estos trabajadores sienten que sus voces no son escuchadas. El departamento de RRHH debería centrarse en aumentar la participación directa de los empleados mediante mecanismos de feedback periódicos, charlas sobre seguridad y flexibilidad en los horarios. Cuando los trabajadores son escuchados, se sienten más valorados.

4. La IA está cambiando el trabajo, pero la prioridad sigue siendo la estabilidad laboral

El futuro del trabajo manual está cada vez más condicionado por los cambios tecnológicos, la automatización y la inteligencia artificial. Los participantes en nuestra encuesta están muy preocupados por lo que estos avances pueden suponer para ellos. Solo el 51 % afirma que la IA tendrá un impacto positivo en su carrera profesional, porcentaje que es mucho más bajo en los países de Europa occidental.

Existe una clara oportunidad para que los profesionales de RRHH intervengan y aborden este reto. Solo el 61% de los encuestados ha recibido formación suficiente para utilizar las herramientas digitales. Los profesionales de RRHH deben actuar con rapidez para garantizar que se imparten las formaciones necesarias.

Además, deben comunicar las trayectorias profesionales: si los trabajadores consideran que sus puestos de trabajo no tienen futuro, la fidelización se verá afectada. Las organizaciones deben ofrecer oportunidades de crecimiento claras e iniciativas de reskilling profesional para preparar a su plantilla para el futuro.

5. La flexibilidad es el beneficio más demandado

La flexibilidad para los trabajadores blue collar tradicionalmente no se ha tenido en cuenta. Esto se debe en gran medida a las mayores limitaciones inherentes a sus rutinas de trabajo. Sin embargo, esto no significa que los trabajadores blue collar no valoren la flexibilidad, ni que sea imposible ofrecérsela.

Cuando les preguntamos qué tipo de apoyo adicional les ayudaría a mejorar su rendimiento, el 41% respondió que una programación predecible. Aspectos como la reducción de las horas extras, los horarios fijados con antelación y la flexibilidad para el cuidado de los familiares ocupan los primeros puestos de su lista.

"Las estrategias de recursos humanos diseñadas para los trabajadores de oficina no funcionan para los empleados blue collar. Las empresas que se tomen en serio la experiencia de este tipo de empleados estarán en mejor posición para atraer y retener el talento en los próximos años", destaca Massimo Begelle, Regional Manager SEE & ME de Top Employers Institute.