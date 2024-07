ONCE selecciona Workday para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), plataforma líder de aplicaciones empresariales que ayuda a las organizaciones a gestionar su activos más importantes: sus personas y finanzas, ha anunciado hoy que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha seleccionado a Workday Human Capital Management (HCM) para impulsar las operaciones de su función de personas.

La ONCE, es una corporación de carácter social dedicada a la promoción de la autonomía personal y la integración laboral de personas con discapacidad visual. Cuenta con más de 24.000 empleados, más del 80% con discapacidad, y presta servicios a más de 70.997 personas ciegas.

El plan de digitalización de la función de personas en la ONCE, al que el software de Workday se suma ahora, está centrado en atraer, desarrollar y vincular a personas con y sin discapacidad. Para ello, la nueva tecnología será una aliada a la hora de mejorar sus procesos y la experiencia empleado y, a su vez, impulsar todavía más la accesibilidad de la ONCE por su capacidad de desplegar procesos de gestión de personas innovadores y personalizados, brindar acceso remoto a recursos y servicios, así como posibilitar una comunicación bidireccional fácil, pertinente y transparente.

Toma de decisiones basada en datos para respaldar el crecimiento y la agilidad

La complejidad de los procesos administrativos, dada la diversidad de colectivos y servicios que presta la ONCE, y la necesidad de una gestión del talento más estratégica llevaron a esta organización a buscar una solución que permita gestionar el journey de sus empleados de manera integrada sin perder ningún ápice de personalización y proactividad. En este sentido, la adopción de Workday HCM representa un cambio hacia un modelo más flexible y centralizado que permite a la organización ser más proactiva a la hora de satisfacer las necesidades de los empleados y empleadas.

El núcleo de datos de Workday HCM contiene información de principio a fin de todo el ciclo de vida del empleado, desde su incorporación hasta su desarrollo dentro de la empresa. Workday proporciona a la ONCE visibilidad sobre el estado actual de su plantilla y permite a los managers responder con agilidad a los cambios del mercado, lo que se traduce en decisiones más inteligentes basadas en datos.

"La atracción y fidelización del talento es un desafío para cualquier empresa y, cuando se añade la ambición de seguir siendo referentes en inclusión, se vuelve aún más exigente", afirma Jorge Íniguez Villanueva, secretario general de la ONCE. "Queremos fomentar la gestión estratégica de nuestro talento, de todas y cada una de las personas que hacemos realidad la ONCE. Este es nuestro mayor desafío, en un momento en el que como organización estamos transformándonos y creciendo, por eso es crítico que las personas estén vinculadas de la mejor manera con nuestro propósito como organización social".

Un acuerdo para promover el acceso, la inclusión y la equidad

Además de centralizar y mejorar el acceso a los datos, la ONCE buscaba incorporar un proveedor de software que permitiera una mayor accesibilidad a todo el conjunto de usuarios y usuarias. Con una única versión de software para todos, Workday no solo está potenciando a la plantilla de la ONCE, sino también a los clientes de Workday de todo el mundo.

Para fomentar la transparencia, Workday realiza evaluaciones de accesibilidad (denominadas ACR o VPAT) de todos sus productos cada dos años y pone esta información a disposición de sus potenciales y actuales clientes. El equipo de Accesibilidad de Workday colabora estrechamente con los equipos de productos y componentes a nivel interno para mejorar la accesibilidad de los productos digitales de Workday.

La ONCE está alineada con esta misión y aporta más de 85 años de experiencia promoviendo la autonomía personal y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Cualquier mejora que Workday realice en colaboración con la ONCE beneficiará a todas las empresas que utilizan Workday en todo el mundo, ya que el software está basado en la nube.

"El valor de esta colaboración entre la ONCE y el equipo de producto especializado en accesibilidad de Workday se extenderá a nuestra base de más de 10.000 clientes en todo el mundo, ya que todos están en la misma versión de software y pueden beneficiarse de esta experiencia", explica Adolfo Pellicer, country mánager, Iberia, Workday. "Juntos, estamos ayudando a eliminar las barreras para la integración de personas con discapacidad. Al hacerlo, demostramos que la tecnología puede ser un gran igualador, garantizando que las empresas que utilicen Workday están preparadas para incluir el talento de personas con discapacidad y fomentar la verdadera inclusión en el lugar de trabajo".