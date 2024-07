El Gobierno aprobará mañana en Consejo de Ministros la Oferta de Empleo Público de 2024 con 40.121 plazas

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha confirmado este lunes que el Consejo de Ministros de mañana aprobará la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024, que consta de un total de 40.121 plazas, y de las que reservará un 10% a personas con discapacidad.

Así lo ha traslado Escrivá durante unas jornadas de la ONCE este lunes en Madrid, donde ha detallado que más de 3.000 plazas de la OEP de este año irán destinadas a este colectivo y, de ellas, 600 se reservarán para personas con discapacidad intelectual.

La OEP de 2024 propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública a sindicatos consta de un total de 40.121 plazas, de las que 20.840 corresponden al turno libre, 10.600 a promoción interna y 8.681 a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6.520 en turno libre y 2.161 a promoción interna).

Pese a que la oferta de empleo público es mayor a la aprobada por el Gobierno en 2023, cuando se convocaron 39.574 plazas, solo ha contado con el apoyo de UGT y ni CSIF ni CCOO han suscrito al acuerdo.

Desde CSIF, han rechazado la oferta por no solucionar el déficit en las plantillas, ser insuficiente, mantener la tasa de reposición, reducir la creación de empleo neto y las plazas de personal laboral respecto al año anterior, no garantizar la ejecución de los plazos y suponer un abuso de las contrataciones temporales, al mantenerse los límites a la reposición de efectivos que se jubilan.

Por su parte, Comisiones Obreras no ha suscrito al acuerdo porque la oferta es "pobre" en términos cuantitativos y cualitativos, y por no conocerse los datos de la tasa de reposición por la negativa de la Administración a facilitárnoslos. Así, el sindicato ha denunciado que el Gobierno "no solo apenas ha modificado la propuesta inicial del acuerdo, sino que la ha empeorado con respecto a la de 2023".

De su lado, UGT Servicios Públicos se ha mostrado satisfecha con los criterios generales para la preparación de la OEP para 2024, pues considera que avanza en la creación de empleo neto, "tan necesario para rejuvenecer plantillas en la Administración General del Estado", y ha recalcado que este será el último año en el que se aplique la tasa de reposición, uno de los motivos por los que sí han ratificado el acuerdo.