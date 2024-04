CEOE estará "muy atenta" a las "maniobras del Gobierno con Conpymes

El vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Lorenzo Amor ha sostenido este lunes que la "sugerencia" verbalizada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de que los empresarios dejen de ser "los recaudadores" de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social y que sean estos los que las abonen directamente es "apoyada por la inmensa mayoría" del tejido empresarial y que tendría un efecto "educativo para todo el mundo". Por otra parte, Amor se ha referido a la relación de Conpymes con el ejecutivo y con la mujer de Pedro Sánchez como algo "raro".

En declaraciones a los medios con motivo de la presentación en Sevilla de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) Autónomos de Andalucía, el también presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha señalado que "nos sorprendió que la presentación de una organización estuviera la vicepresidenta del Gobierno y que la amadrinara la mujer del presidente del Gobierno. Cada uno puede hacer lo que quiera. Pero es raro que esa asociación o alguien que dirige esa asociación esté dando dinero a una cátedra y que a cambio de ese dinero la persona que dirige la cátedra participe en actos de la organización" ha manifestado Amor en relación a una información del diario El Mundo que indica que Begoña Sánchez amadrinó a Conpymes después de que su presidente financiara su cátedra.

Lorenzo Amor ha explicado que "no vamos a valora a dónde tiene que ir la mujer del presidente del Gobierno, pero sí vamos a estar muy atentos a la maniobras que pueda hacer el Gobierno con esta asociación, que desde luego no tiene título de representatividad en el ámbito de las pymes como sí lo tiene Cepyme. Como hemos estado atentos a los supuestos fraudes en subvenciones que han cometido dos organizaciones y que están ahora en un juzgado acusados por la Fiscalía, como son Uatae y Pymec".

"En CEOE no solemos valorar este tipo de cuestiones. Me remito a lo que dijeron el presidente de Cepyme y CEOE, que es raro y que no nos gusta", ha manifestado.

Recaudadores

Por otra parte, Amor ha insistido en la propuesta lanzada por el presidente nacional de la patronal, que ya afeó la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que la tildaba de "imprudente". Para el vicepresidente de CEOE "las empresas somos meros recaudadores y estaría bien que ingresáramos el IRPF y las cotizaciones a cada trabajador para que éste pague a la Seguridad Social y a Hacienda lo que le corresponde. Esto ya lo hacen 3,3 millones de autónomos y no es ningún problema", ha argumentado.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, defendió días atrás que los trabajadores deberían recibir su nómina mensual completa y ser ellos quienes ingresen ante la Seguridad Social sus cotizaciones. "Es la forma en la que se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España.