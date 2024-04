Las dependientas de Inditex en A Coruña se manifiestan este domingo para pedir mejoras

Las trabajadoras de tienda de Inditex de la provincia de A Coruña están llamadas a manifestarse este domingo para reivindicar mejoras sociales dos semanas después de que se produjesen concentraciones en las principales ciudades del país.

La marcha, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG), se iniciará a las 12.00 horas en la Plaza de Lugo y terminará en la Calle Real. Las protestas buscan tener el mismo resultado que las que se produjeron a finales de 2022, cuando se iniciaron unas movilizaciones que posteriormente se extendieron a todo el país y que acabaron con un acuerdo para establecer un salario mínimo de 18.000 euros a todas las dependientas. UGT se ha sumado a las protestas.

En esta ocasión, las demandas se centran en cuestiones relacionadas con los pluses por antigüedad, los sábados o la reducción de jornada en función de la edad. El pasado 22 de febrero, Inditex se reunió con los sindicatos para iniciar una negociación sobre mejoras laborales para las trabajadoras de más edad y aquellas que llevan mayor tiempo en la empresa.

La compañía trasladó una oferta para ofrecer una prima de vinculación de 1.120 euros al año que se incrementaría hasta los 1.400 euros en 2026 para aquellas empleadas que lleven más de 25 años en plantilla. Además, se ofrece a las personas de más de 58 años una progresiva reducción de la jornada anual ligada también a los años de antigüedad y al número de horas semanales.

Tras la última reunión, celebrada este miércoles, las movilizaciones se mantuvieron ya que, según UGT, la compañía constituyó oficialmente una mesa de negociación, pero la oferta inicial no varió.

El sindicato critica que la nueva prima "absorbería todos los conceptos relacionados con la antigüedad de los convenios colectivos" que incluyen plus de transporte o plus de y "no lo cobrarían las personas que superen 48.000 euros brutos al año", algo que supondría una "afectación mínima".

Fuentes del sindicato aseguran que las personas que llevan 25 años o más en la empresa solo suponen un 5% de la plantilla total de las tiendas y la mayoría trabaja en Zara, cuando ellos buscan introducir un plus de antigüedad por cuatrienios.

Por su parte, desde CIG reclaman mejoras que las pongan "a la par de sus compañeros masculinos", ya que "mientras que los hombres trabajan a tiempo completo, las mujeres trabajan mayoritariamente a tiempo parcial".

El sindicato gallego subraya que los trabajadores de Logística de la compañía, mayoritariamente hombres, tienen mayores salarios, así como bonificaciones, subsidio de vacaciones, vales de comida, antigüedad o reducción de jornada, entre otros. Toda una serie de derechos a los que las trabajadoras no están dispuestas a renunciar y por los que están dispuestas a luchar.

Así, señalan que no se les tiene "en cuenta para negociar de forma madura" y consideran que la gigante textil "subestima la capacidad que tenemos para luchar por nuestros derechos".