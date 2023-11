¿Quieres pedir una subida de sueldo? 3 errores que debes evitar a toda costa

Se acerca el fin de año y con ello, en muchas empresas, la época de revisiones salariales. Ese momento en el que o bien crees que te pueden recompensar con una subida de sueldo, o sabes que debes iniciar una negociación, porque es ahora cuando se cuadrarán los salarios de cara al curso que viene.

El estrés de una entrevista para una subida o para pactar un salario en un nuevo trabajo puede ser desalentador, pero es importante tomarlo con perspectiva y adelantarse.

Según algunas estudios, casi el 20% de las personas nunca negocian, y no es bueno estar en ese porcentaje. Pero es difícil saber qué pedir. ¿Son 200 euros al mes más demasiado? ¿O es poco? ¿Merezco días libres adicionales?

Interviewing IO es una plataforma donde diseccionan las técnicas de negociación de este tipo y han recopilado en un estudio varios de los aspectos clave en una negociación así. O, mejor dicho, los grandes errores más frecuentes. Son los siguientes:

Negociar antes de estar preparado y revelar información antes de tiempo

A menudo, la gente piensa que la negociación se trata de decir lo correcto o cumplir ciertos patrones, pero la realidad es que cuanto mejor preparados a ella mayor ventaja tendremos.

Tener ventaja significan hacer el trabajo para asegurarte de que tienes distintas opciones y no mostrar tus cartas demasiado pronto.

Uno de los errores que cometen muchas personas es compartir información demasiado temprano. Este es generalmente el único error que no podemos deshacer: una vez que compartes información, no puedes deshacerlo, y compartir información en realidad no tiene ventajas, solo desventajas.

No empieces a negociar hasta el momento adecuado y sube tu nivel de amabilidad

Al igual que no es bueno revelar información demasiado pronto, también debes evitar negociar demasiado temprano. Son dos caras de la misma moneda.

Piénsalo como una partida de cartas. Al principio, no tienes idea de lo que vas a recibir. Cuanto más esperas para negociar, más información tienes. Piensa en armar una serie de peticiones y de argumentos al favor de tu aumento: resultados tangibles, mayor equipo, proyectos beneficiosos para la empresa… Cada negociación es diferente y es difícil dar consejos generales, pero esa es generalmente la situación en la que deberías prepararte.

Entonces: ¿cómo retrasar la negociación hasta que estés listo?Hasta que estés listo para negociar, tu modo predeterminado debe ser "recopilación de información". Esto significa que escuchas en lugar de hablar.

Sé educado y amable en exceso. Si te proponen un nuevo proyecto, muéstrate dispuesto. Estás acumulando razones para pedir una subida.

Si lo piensas, muchas personas están tan convencidas y resentidas al creer que deben cobrar más que acaban siendo huraños dentro de la empresa y provocando problemas o generando un mal ambiente que, desde luego, no va a su favor.

Muestra lealtad pero no necesidad en la negociación

Y llegamos al último error detectado por los especialistas. La mayoría de personas que consiguen un aumento es porque tienen otra oferta encima de la mesa. Es así.

Entonces, en una negociación, debes mostrarte fiel a tu empresa, pero también tienes que ser honesto si tienes alguna otra oferta encima de la mesa. Va a jugar a tu favor.