¿Grecia aumenta la jornada laboral a 13 horas? ¿Y España? Cuántas horas se trabajan según el país

Debates como el de la jornada laboral de 4 días han hecho que la búsqueda de una mayor conciliación y flexibilidad hacia la jornada laboral esté más al orden del día que nunca… ¿O quizá estemos yendo al revés?

En Grecia, el gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis ha introducido reformas laborales significativas, permitiendo jornadas laborales de hasta 13 horas y semanas de 6 días en algunos sectores. La reforma, no obstante, lleva a engaño si no se explica bien.

Hasta ahora en Grecia no ser permitía por ley compaginar dos trabajos, y ahora la nueva reforma permite hacerlo siempre que entre ambos no se superen las 13 horas diarias. Es decir, la jornada laboral habitual por contrato, no sube de las 8 que estaban presentes.

Esta noticia contrasta con la de otros países, como México, donde se están planteando reducir su jornada laboral de 48 horas a la semana a las 40, como en Europa o las peticiones de los funcionarios españoles, que quieren reducir las suyas a 35 horas semanales.

Pero: ¿En qué países se trabaja más horas o menos de media? ¿Se cumplen los tópicos que todos creemos?

El mapa de las horas trabajadas por países

En España, la jornada laboral semanal promedio en 2021 fue de 40,2 horas, ligeramente por debajo del promedio de la UE. Esto representa una reducción de 1,5 horas en comparación con 2008, cuando la jornada laboral semanal promedio era de 41,8 horas.

Siguiendo el enfoque de la OCDE, que considera el total de horas trabajadas dividido por el número medio de empleados en cada país, encontramos que en 2021, los empleados españoles trabajaron un promedio de 1.641 horas al año.

Esto es notablemente superior al promedio de la UE, que fue de 1.566 horas. De los países de la OCDE, México tuvo la mayor cantidad de horas trabajadas anuales, superando las 2.100 horas, mientras que Alemania registró la menor cantidad, con 1.349 horas.

Profesores (se cumple el mito) son los que menos trabajan en todo el mundo

Las diferencias en las horas trabajadas no solo se observan entre países, sino también entre los distintos sectores económicos. Hay una diferencia de más de ocho horas entre los empleados en actividades educativas (37,4 horas semanales) y los del sector primario (45,7 horas).

En España, los empleados que más horas trabajan a la semana son los que se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 44,1 horas. En contraste, aquellos involucrados en actividades relacionadas con la educación trabajan 37,1 horas semanales, lo que representa una diferencia de siete horas semanales.

¿Menos horas igual a más productividad?

El debate de la jornada laboral de 4 días ha hecho que algunos países están considerando la posibilidad de reducir las jornadas laborales a cuatro días, manteniendo las mismas horas de trabajo diarias y el sueldo, bajo la premisa de que la productividad se mantiene.

En España, se espera la concreción de un proyecto piloto del Ministerio de Industria para probar la semana laboral de cuatro días (32 horas semanales), que puede que quede en el limbo ante las inminentes elecciones. El plan se basa en la premisa de que más horas de trabajo no se traducen en una mayor productividad, y contempla ayudas temporales para las empresas que participen.

En el Reino Unido, por su parte, ya han comenzado una primera prueba a gran escala. En junio de 2020 se inició un experimento de jornada semanal de cuatro días, coordinado por el thinktank Autonomy y la organización 4 Day Week Global, junto con investigadores de la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford y Boston College. Según The Guardian, este experimento durará seis meses y participarán 3.300 trabajadores de 70 compañías.