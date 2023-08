La tasa de paro cerrará 2023 en el 11,6%, con 2,78 millones de desempleados, según Adecco

El último trimestre de 2023 terminará con 2.782.000 desempleados y con una tasa de paro del 11,6%, según el informe trimestral sobre predicciones del mercado de trabajo de Adecco.

Asimismo, las previsiones de The Adecco Group Institute publicadas este miércoles apuntan a 2.741.700 parados para el tercer trimestre de 2023, con un descenso intertrimestral del 0,8% y del 8% en comparativa anual.

Por su parte, para el cuarto trimestre, la previsión es de 2.782.000 parados, un alza del 1,5% intertrimestral y ese mismo descenso del 8 % interanual. Con estas previsiones, la tasa de paro prevista para el tercer trimestre de 2023 sería del 11,5% subiendo levemente al 11,6% en los últimos tres meses del año.

En cuanto al empleo, Adecco prevé que el número de ocupados previstos para el tercer trimestre de 2023 alcance los 21.163.700, con un alza del 0,5% intertrimestral y un 3% interanual, y se modere hasta 21.146.100 ocupados al cierre del año.

En cuanto a la afiliación media prevista, en este caso por meses y no por trimestres, el informe prevé 20.790.672 ocupados en agosto, con un retroceso del 0,5% frente a julio, para volver a crecer en septiembre a 20.816.028 afiliados, y en octubre hasta 20.897.491.

Según de Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute, "aunque la economía española será de las que más crezcan este año, ello no quiere decir que sea ajena al enfriamiento de la actividad que se extiende por Europa. Es más, las ventas de las empresas españolas y la evolución del empleo marcan una clara desaceleración. España aún no ha recuperado el PIB per cápita prepandemia, y es el país de la Unión Europea con menor crecimiento real del PIB desde el año 2019".

Blasco hace balance de los principales datos macroeconómicos y señala que "la evolución de los indicadores económicos y de empleo del segundo cuatrimestre han sido esperanzadores en momentos de convulsión e incertidumbres a nivel global".

Para él, "el auge de los servicios ha impulsado nuestra positiva evolución, mientras las economías industriales se ralentizan y arrastran a nuestro cada vez menor sector fabril. La importancia del turismo exterior y de la hostelería, como ya ocurrió en 2022, son los pilares en los que se fundamenta este estacional crecimiento que anticipó su cima en el mes de abril".

Enfriamiento de la actividad

Teniendo en cuenta los datos, Blasco anticipa, que "aunque la economía española será de las que más crezcan este año, ello no quiere decir que sea ajena al enfriamiento de la actividad que se extiende por Europa. Es más, las ventas (1,4% más en el segundo trimestre frente al 4,1 del primero) de las empresas españolas y la evolución del empleo marcan una clara desaceleración".

El director de The Adecco Group Institute, apunta que España aún no ha recuperado el PIB per cápita prepandemia, y es el país de la Unión Europea con menor crecimiento real del PIB desde el año 2019: un 0,4%, frente al 0,5 de Alemania, el 0,6 de Italia, el 0,8 de Francia o el 1,6% de Portugal, y muy lejos del 4,9% de Irlanda.

Blasco sostiene que pese al "efecto rebote" de nuestra economía en los últimos trimestres, la economía española ya crece menos que la francesa y la cuarta parte que la portuguesa, y hay comunidades autónomas como Baleares, País Vasco, Cataluña y Asturias, que aún no han recuperado el PIB previo al Covid".