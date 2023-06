Los secretos para triunfar en una entrevista de trabajo, según un directivo de Google que ha hecho más de 1.000

Destacar en una entrevista de trabajo siempre es un desafío. Conocer bien qué quiere la empresa y el entrevistador, pero sin pecar de dar la impresión de llamar demasiado la atención. Una posible solución: aprender de quienes han hecho centenares de entrevistas.

Daniel Rieza es un directivo de ingeniería de Google con una amplia trayectoria contratando personal tanto en el gigante del buscador como en startups en las que ha participado antes. Rieza ha explicado algunas clave que cree relevantes para destacar en un proceso de selección dada su experiencia realizando cerca de 1.000 entrevistas.

Barreras y sesgos que deben evitarse

Rieza compartió una colección de trampas en las que cayó y observó en las entrevistas. Existen varios sesgos que pueden surgir durante el proceso de entrevista.

Los más comunes a tener en cuenta son:

Sesgo de afinidad: Las personas suelen tener una preferencia por personas con características o atributos similares a los suyos. Estos podrían ser trabajos anteriores, compañías, educación, etc.

Sesgo de confirmación: Esto se traduce en decidir que el candidato es adecuado para el trabajo antes de la entrevista y luego tratar de confirmar sus suposiciones durante y después.

Efecto Halo: Esto podría significar enfocarse demasiado en un solo ejemplo o situación buena o mala. Es decir, que solo nos fijemos o centremos nuestro discurso en un solo factor bueno o malo.

Efecto de anclaje: Este se vincula con el efecto Halo, anclarse en una sola pieza de información para tomar una decisión, ya sea un Sí o un No.

¿Y cómo reducir estos sesgos? Lo mejor que puedes hacer es "estar consciente de estos posibles sesgos y refrescarlos justo antes de la entrevista", señala el experto.

Qué mira también el entrevistador desde su punto de vista

Rieza también da consejos sobre algunas trampas en las que suelen caer los empleadores, para que los aspirantes la tengan en cuenta.

Por ejemplo, los responsables de recursos humanos tienden a "no equilibrar la antigüedad en los equipos", dice el directivo. "Deberías esforzarte por tener un equipo diverso desde el punto de vista de la antigüedad".

Además, también señala que "los candidatos que pasan la entrevista no siempre se desempeñan al máximo en todos los módulos" y que es bueno pedir información sobre cómo ha ido el proceso si no nos avisan aunque creamos que no nos han seleccionado.

Rieza también explica que su mayor desafío fue "mantener mis sesgos bajo control una vez que alcancé la marca de las 100 entrevistas. Nuestro cerebro intenta automatizar las decisiones tanto como sea posible. Por lo tanto, después de 100 entrevistas, o una cantidad decente de ellas, tu cerebro buscará patrones y puedes volverte arrogante y pensar que lo sabes todo", explica.