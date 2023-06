¿Es la IA una oportunidad o un riesgo para los puestos de trabajo? Los españoles lo tienen claro

La inteligencia artificial (IA) está causando grandes transformaciones en las empresas y en la visión del futuro laboral. Pero, ¿para bien o para mal? Pues al menos, según un estudio reciente de Boston Consulting Group (BCG), España se encuentra entre los países más optimistas con la adopción de estas herramientas.

Sin embargo, no son todo buenas noticias. En paralelo, existe un temor significativo por la posibilidad de que la IA pueda amenazar puestos de trabajo existentes.

El Optimismo Hacia la IA de los trabajadores españoles

El estudio 'AI at Work: What People Are Saying' reveló que un 52% de los encuestados a nivel mundial se muestra optimista con respecto al impacto de la IA en el trabajo. Este porcentaje ha aumentado en 17 puntos desde 2018, cuando se realizó la encuesta por primera vez, pero en un momento en el que la aplicación de la IA estaba muy lejos de ser lo que es hoy, donde en apenas unos meses gracias a ChatGPT o Dall-E se ha convertido en una herramienta mucho más accesible.

En el caso de España, el nivel de optimismo es aún mayor, con un 59% de los encuestados mostrando una actitud positiva hacia la IA. Este porcentaje posiciona a España dentro de los países más optimistas, junto a Brasil (71%), India (60%) y Oriente Próximo (58%).

El 44% de los españoles también teme que su empleo se vea eliminado por la IA

A pesar del optimismo, existe un miedo palpable sobre cómo la IA podría afectar los puestos de trabajo. En España, un 44% de los encuestados teme que su puesto de trabajo pueda ser eliminado debido a la adopción de la IA.

Cabe señalar que la encuesta hacía preguntas distintas sobre estas percepciones, lo que explica que haya gente que haya podido decir que es optimista en un plano general, pero que tenga miedo por su propio empleo de forma más cercada.

Este temor no es exclusivo de España. En la encuesta global, un 36% de los encuestados expresó una preocupación similar, creyendo que su trabajo podría ser eliminado por la IA en la próxima década.

La Necesidad de la Formación

El estudio de BCG también reveló que la mayoría de los encuestados reconoce la necesidad de formación y perfeccionamiento de habilidades para adaptarse a la nueva era de la IA en el entorno laboral. En este aspecto, un 86% de los encuestados a nivel mundial cree que necesitará formación para mejorar sus habilidades.

La Diferencia entre Directivos y Empleados

Dentro de las organizaciones, existe una diferencia notable entre la percepción de los directivos y la de los empleados respecto a la IA. Mientras que el 62% de los directivos se muestra optimista, solo el 42% de los empleados comparte esa opinión.

Esto puede estar influenciado por el hecho de que los usuarios más habituales de las herramientas de IA son más optimistas. El 62% de las personas que utilizan estas herramientas se muestra optimista, frente a solo un 36% entre los no usuarios.

La IA en el Entorno Laboral

Las opiniones sobre el impacto de la IA en el trabajo también varían según la localización geográfica. Los países más preocupados por el impacto de la IA en el trabajo son los Países Bajos (42%), Francia (41%) y Japón (38%), mientras que los menos preocupados son Oriente Próximo (25%), Brasil (19%) e India (14%).

Es evidente que la IA y la IA generativa traen consigo tanto optimismo como preocupación. Solo el tiempo dirá cómo estas tecnologías transformarán el entorno laboral y cuál será su impacto en los empleados y en las organizaciones en su conjunto.