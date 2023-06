Assessment centers: así son estos nuevos procesos de selección cada vez más extendidos en España

Cada cierto tiempo aparecen nueva terminología relacionada con el mundo laboral. Desde hace ya tiempo se hablan de hard y soft skills o habilidades duras o blandas. Ahora, ha llegado el momento de los denominados Assessment Centers o centros de evaluación. Pero, ¿qué son y qué traen de nuevo?

Estos procesos de selección están siendo adoptados por empresas de diversos sectores para encontrar a los candidatos más adecuados para sus puestos vacantes.

¿Qué son los Centros de evaluación o Assessment Centers?

Los centros de evaluación son un método de selección de personal en el que se evalúa a los candidatos mediante una serie de pruebas y ejercicios específicos. Estas pruebas pueden incluir entrevistas, ejercicios de grupo, juegos de rol o estudios de casos concretos.

La idea detrás de estos centros es evaluar las habilidades, competencias y comportamientos de los candidatos en situaciones reales o simuladas, lo cual facilita la identificación de aquellos que mejor se adaptarán a la empresa y al puesto de trabajo en cuestión.

¿Por qué están en auge los Centros de evaluación?

En los últimos años, los centros de evaluación se han ido popularizando en cada vez más países, incluyendo España debido a varios factores.

El mercado laboral ha experimentado cambios significativos en la última década, y las empresas se enfrentan a la necesidad de adaptarse a un entorno más competitivo y globalizado. La búsqueda de talento ha pasado a ser un elemento clave para el éxito empresarial, y los centros de evaluación ofrecen una herramienta eficaz para identificar a los mejores candidatos.

Ante este contexto, los centros de evaluación permiten a las empresas evaluar a los candidatos de manera más precisa y objetiva, lo que facilita la contratación de personal altamente cualificado.

Las mismas pruebas para muchos candidatos

Los centros de evaluación ofrecen una solución más eficiente para las empresas que buscan optimizar sus procesos de selección y reducir el tiempo y los costes asociados a la contratación de personal. Al enfocarse en evaluar habilidades y competencias específicas, los centros de evaluación permiten a las empresas seleccionar a los candidatos más adecuados de manera más rápida y efectiva.

¿Qué tipo de pruebas se suelen hacer?

Pero si lo que te preguntas es qué tipos de pruebas se suelen hacer en estos procesos, aquí te dejamos algunas de las pruebas y ejercicios más comunes en los centros de evaluación:

Test psicotécnicos

Estas pruebas buscan analizar las capacidades y habilidades de los candidatos en relación con los requisitos del puesto de trabajo. Los test psicotécnicos pueden ser de aptitud, habilidad o personalidad.

Ejercicios de juegos de rol

En estos ejercicios, a cada candidato se le asigna un papel específico para evaluar su comportamiento y habilidades en el desempeño de ese rol. Por lo general, se simulan situaciones que los candidatos podrían enfrentar en el puesto de trabajo al que aspiran.

Ejercicios de presentación

Estos ejercicios están diseñados para evaluar las habilidades comunicativas de los candidatos. Se les pide que realicen una exposición sobre un tema en particular, lo que permite evaluar su capacidad para comunicarse de manera efectiva y persuasiva.

Entrevistas en panel o secuenciales

Estas entrevistas son similares a las entrevistas personales, pero el candidato debe enfrentarse a varios entrevistadores al mismo tiempo. Esto permite evaluar cómo se desenvuelve el candidato bajo presión y en situaciones de interacción grupal.

Test grupales

En estos ejercicios se involucra a varios candidatos en una misma actividad para evaluar su interacción, espíritu colaborativo y capacidad para trabajar en equipo.

¿Cómo enfrentarse a estas pruebas?

Si eres candidato y te enfrentas a un centro de evaluación, estos son algunos consejos para tener éxito en el proceso:

Conoce la filosofía de la empresa: Infórmate sobre los principios, valores y misión de la compañía a la que aspiras trabajar. Cuanto más sepas acerca de su cultura empresarial, más fácil será adaptarte a ella durante el proceso de selección.

Actúa de forma auténtica, sincera y natural: Los reclutadores están entrenados para detectar mentiras e incoherencias, así que es importante ser genuino y honesto en tus respuestas y comportamiento.

Escucha atentamente las instrucciones: Presta atención a las instrucciones que se den al inicio de cada ejercicio y asegúrate de entender lo que se espera de ti.

Pregunta ante cualquier duda: Si no has comprendido algo, no dudes en preguntar para aclarar tus dudas y realizar correctamente los ejercicios.

Compite de manera constructiva: Demuestra tus habilidades y competencias sin caer en actitudes agresivas o desleales hacia los demás candidatos.