La sostenibilidad gana protagonismo como atributo de marca empleadora

Hoy en día los empleados ponen el foco en temas como los valores y el propósito de las empresas. En este terreno, elementos como la sostenibilidad son clave porque el talento busca formar parte de compañías cuyos intereses estén alineados con los suyos. En las mejores empresas, la sostenibilidad ya se está convirtiendo en uno de los principales atributos tanto a la hora de atraer al talento como de potenciar el compromiso de los empleados.

De hecho, un 82% de las compañías Top Employers en España ya incluye la sostenibilidad como uno de los atributos de marca empleadora. Un 57% de estas organizaciones va más allá e incluye los valores clave y los objetivos sociales y ambientales como uno de los elementos de su Propuesta de Valor al Empleado, según los datos de la HR best practices survey de Top Employers Institute.

Las mejores empresas cuentan con buenas prácticas muy diversas de cara a los potenciales empleados. Algunas de ellas son incluir la sostenibilidad como uno de los ejes en sus portales de empleo, las campañas periódicas en redes sociales o la involucración de los candidatos en iniciativas como hackathons sobre sostenibilidad.

Internamente, estas organizaciones trabajan cada vez más involucrando a los empleados. El 82% de las compañías certificadas en nuestro país ya tiene en cuenta las preferencias de los empleados a la hora de diseñar las políticas de sostenibilidad. Además, casi tres de cada cinco (65%) incentiva a los empleados para que apoyen los objetivos ambientales.

"Los empleadores que deseen atraer al mejor talento no podrán ignorar por más tiempo los temas de sostenibilidad. Por esta razón, deben dar pasos claros para convertir la conciencia en acción, con el protagonismo de los empleados, comunicaciones claras, responsabilidades definidas y alentando los comportamientos deseados", destaca Massimo Begelle, Regional Manager de Top Employers Institute en España e Italia.

Lyreco y Boehringer Ingelheim son dos buenos ejemplos de compañías que incluyen los proyectos de sostenibilidad en su Propuesta de Valor al Empleado.

Lyreco

El propósito de sostenibilidad es uno de los cuatro pilares de la Propuesta de Valor al Empleado (EVP) de Lyreco. Esta compañía enfoca su estrategia de sostenibilidad tanto hacia dentro como de cara a los candidatos. De hecho, desde su web corporativa, que es a su vez el portal de empleo de Lyreco, presentan los seis pilares sobre los que construyen su compromiso con la sostenibilidad: Economía, Medio Ambiente, Cadena de Suministro, Gobernanza, Personas y Comunidad.

Internamente, ofrecen la mejor experiencia a los empleados con iniciativas ecológicas, de inclusión o para su bienestar integral. Algunas de las iniciativas de salud de Lyreco son el servicio de fisioterapia en sus instalaciones a un precio muy reducido, el día de la fruta o el programa de asistencia psicológica integral gratuito.

Además, promueven internamente el buen impacto social involucrando a los empleados en el proyecto solidario Lyreco For Education, que proporciona un mejor acceso a la educación a niños en condiciones de pobreza en diversos países del mundo. Este programa, con el que están comprometidos más de 10.000 empleados de Lyreco, tiene muy buena acogida entre los clientes y proveedores de la compañía y los empleados están muy orgullosos de ello.

Boehringer Ingelheim

Como marca empleadora, Boehringer Ingelheim incluye habitualmente los proyectos de sostenibilidad en sus comunicaciones. Un claro ejemplo es que este año la 4º edición de su Hackathon Comprometidos por el futuro está centrada en la agenda 2030, y para ello, los participantes deberán diseñar y prototipar soluciones digitales que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

La estrategia de sostenibilidad de Boehringer Ingelheim se rige por el marco de actuación Desarrollo sostenible para las generaciones que cuenta con tres pilares: More Health, More Green y More Potential. Estos pilares se alinean con los ODS y cuentan con la implementación de un total de 119 iniciativas a nivel local. El pilar More Health tiene como objetivo velar por la salud de las personas y los animales y lo hace con foco en la salud mental y el acceso a la salud para comunidades vulnerables. More Green se centra en la salud de todo el planeta y su foco está en la neutralidad de carbono y la economía circular. Por último, More Potential tiene como objetivo co-crear comunidades saludables, inclusivas y sostenibles y lo hace a través de iniciativas de Diversidad e Inclusión (social, generacional y de género) tanto internas como externas como por ejemplo la colaboración con la iniciativa #100Tificas o alianzas con organizaciones como YoungITGirls que estimula vocaciones tecnológicas entre chicas en edades tempranas.