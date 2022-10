Por qué las empresas que ofrecen 4 días laborables por semana están aumentando

¿Estás tratando de atraer y retener trabajadores? Olvídate de fiestas con pizza y de zonas para echar la siesta. Las empresas en el Reino Unido están tras una solución más prometedora: las semanas laborables de cuatro días.

"Las visitas a nuestra página de contratación se han elevado un 60%, y las consultas a la compañía se han disparado un 534%", de acuerdo con la directora de Recursos Humanos en la consultora ambiental Tyler Grange, Helen Brittain.

La organización está entre aquellas que toman parte en las pruebas con las semanas de cuatro jornadas de trabajo que desarrolla Reino Unido. Desde Tyler Grange aseguran que la firma ha notado una gran diferencia con respecto al número de trabajadores reclutados y que se mantienen dentro, desde que implementaron esta nueva modalidad de trabajo.

Un acuerdo en expansión

Tyler Grange no es la única compañía que ha notado estos cambios. La consultora de comunicaciones especializada en videojuegos, The Story Mob, afirma algo similar, de acuerdo con su fundadora y co-Directora Ejecutiva Anna Rozwandowicz. "Definitivamente hemos observado un aumento de interés por parte de los que están en búsqueda activa de empleo", añadiendo que poco después de cambiar el método a los cuatro días, el equipo pudo finalmente encontrar a alguien para una vacante que se les había enquistado.

La prueba con las cuatro jornadas semanales en Reino Unido ha sido la más duradera hasta ahora, y las reacciones de compañías y trabajadores involucrados han sido ampliamente positivas. La idea tras este éxito es sencilla: los trabajadores buscan mantener los mismos niveles de productividad y de producción en un 20% menos de tiempo, con el mismo salario.

La campaña global por la semana de cuatro días también ha despegado en Australia y Nueva Zelanda, y se planea que se expanda a Estados Unidos, Canadá, Europa y Sudáfrica a lo largo de 2022 y 2023.

La gran utilidad para las compañías

Para la firma de tecnología educativa Bedrock Learning, el hecho de facilitar el reclutamiento y la retención de trabajadores fue clave para cambiar de cinco a cuatro días de trabajo. "Siendo totalmente honesto, es una herramienta para contratar y mantener empleados", asegura su fundador y CEO Aaron Leary. "Ha habido un montón de movimiento desde la pandemia, un montón de cambios a los que Bedrock también era en parte susceptible".

Como muchas otras compañías, Bedrock se vió apurada con la llamada "Gran Renuncia" y con los cambios hacia el trabajo más flexible. Esto provocó una mayor facilidad para cambiar de empleo, pero dificultó a su vez el mantenimiento de la cultura empresarial. A comienzos de 2022, se registró en Reino Unido el máximo histórico de vacaciones laborales, de acuerdo con su Oficina de Nacional de Estadística. Este hecho aumentó la competencia por captar trabajadores, y dificultó las contrataciones.

Desde otras empresas añaden que el ofrecer nuevos beneficios al trabajador ha aumentado la competencia por el talento. Y el cambio a esta nueva modalidad de trabajo ha sido decisivo para varias de ellas. Leary, de Bedrock, añade: "Diría que las cosas se han más bien estabilizado en cuanto a la retención se refiere", comentando que desde junio (cuando empezó la prueba) hasta ahora solo ha renunciado un trabajador.

¿Más solicitantes implican mejores candidatos?

Haslam de Loud Mouth Media cree que el aumento de las consultas de trabajo no tiene por qué facilitar el encontrar al candidato adecuado. "Si alguien me dice que quiere trabajar para mi porque hago estas semanas de cuatro días, no le contemplamos. Esto es porque no es algo que realmente le impulse, y eso significa que quiere trabajar menos, the hace cuestionar su ética".

El mismo asegura que busca contratar a candidatos con los valores y las metas de la empresa, y eso va más allá de la semana de cuatro días.

El director ejecutivo de Tyler Grange, Simon Ursell, explica que: "No hay tantos candidatos aplicando específicamente a los puestos que requerimos". Según el mismo, incluso con este nuevo método de trabajo, sigue siendo complicado llenar ciertas vacantes y encontrar trabajadores aptos, pues el mercado laboral sigue siendo correoso.