Así cambia la vida trabajar 4 días a la semana: un primer estudio rastrea qué mejora y qué empeora

Han sido ya varios los experimentos que han intentado evaluar si una semana laboral de 4 días es posible y también si es viable en el ámbito del trabajo. Ahora, un nuevo estudio ha intentado rastrear cómo afecta a los hábitos de los empleados que se benefician de ella en sus casas y su ámbito personal. Y hay alguna sorpresa.

Cuando los empleados pueden reducir su tradicional semana laboral de cinco días a cuatro, tienden a destinar su nuevo tiempo libre a una actividad sorprendente: dormir.

Los trabajadores que pasaron a tener una semana laboral de 32 horas registraron 7,58 horas de sueño por noche, casi una hora más que cuando tenían una semana laboral de 40 horas, según la investigadora principal, Juliet Schor, socióloga y economista del Boston College, que está haciendo un seguimiento de más de 180 organizaciones en todo el mundo mientras cambian a horarios truncados mediante programas piloto de seis meses.

Dedicaban más tiempo a dormir y no a tiempo libre o deporte

En otras palabras, dormían casi siete de las ocho horas que habían recuperado cada semana en lugar de hacer recados o relacionarse con los amigos.

"No me sorprendió que la gente durmiera un poco más, pero sí me sorprendió la solidez de los cambios", dijo Schor. En los horarios de trabajo de cuatro días, la proporción de participantes que declararon estar privados de sueño -definida como la recepción de menos de 7 horas de sueño cada noche- se redujo del 42,6% al 14,5%.

Las encuestas realizadas por Schor a 304 empleados de 16 empresas (tres con sede en EE.UU., una en Australia y 12 en Irlanda) siguen una serie de pruebas internacionales de seis meses de duración realizadas por un grupo sin ánimo de lucro llamado 4 Day Week Global que aboga por este tipo de jornada y llegan en un momento en que la pandemia ha obligado a los empresarios de todos los sectores a replantearse cómo, dónde y cuándo se realiza el trabajo.

Desde que la epidemia trastocó los horarios y dio a muchos trabajadores una idea de cómo la flexibilidad puede mejorar sus vidas, la idea de semanas laborales más cortas está ganando popularidad.

Mejor calidad de vida gracias a dormir más

La enorme mejora del sueño puede parecer contradictoria para quienes lo hacen. ¿Por qué los trabajadores que se toman los viernes libres acaban durmiendo una hora más todas las noches de la semana en lugar de dedicarse a sus aficiones, a pasar tiempo con la familia y a socializar?

Según los primeros datos de Schor, los participantes en la investigación que trabajaban en horarios de cuatro días experimentaron mejoras en una serie de métricas de bienestar y productividad, como la satisfacción vital y el equilibrio entre el trabajo y la familia, y sugirió que esos resultados podrían estar vinculados a un mayor tiempo de sueño.