Renfe busca maquinistas: sueldo, requisitos y cómo inscribirse en la oferta

En los últimos años la diversificación de operadores ferroviarios ha elevado la demanda de maquinistas. Renfe, para solucionar esto, está convocando en distintas tandas oposiciones para trabajar como maquinista, un puesto para el que se necesitan varios requisitos, pero que también está muy bien remunerad.

En concreto, Renfe busca ahora mismo 13 plazas de Maquinista de Entrada para cuadros de servicio de Tráficos Transfronterizos con Francia, en el servicio de viajeros.

Esto es, maquinistas que trabajen en los trenes transfronterizos.

Sueldo de un maquinista de Renfe

Entre extras y derechos adquiridos con los años, un maquinista de Renfe con experiencia puede cobrar de media 50.000 euros al año.

Pero, hasta llegar a esas cifras, hay que pasar por distintas fases. Para hacerse una idea, los maquinistas sin plaza pueden cobrar desde 850 a 1.000 euros al mes como mínimo, frente a los 24.000 anuales de los maquinistas que cuentan con plaza y los que, definitivamente, son maquinistas propios de Renfe, que tiene un salario que ronda los 3.200 euros mensuales más complementos.

Todo este proceso hace que las oposiciones a Renfe tengan mucha competencia, pero que a su vez el proceso de selección se alargue mucho en el tiempo, lo que incidía en las quejas de la huelga promovida por el sindicato.

Requisitos de esta convocatoria

Al ser plazas transfronterizas, los interesados deben contar también con un nivel de francés justificado. En concreto, los requisitos son:

-Estar en posesión del Título de Conducción de Vehículos Ferroviarios de categoría B válido o estar en posesión de la Licencia de Conducción y el Diploma que acredita los conocimientos generales mínimos necesarios para los Certificados de categoría B, en vigor.

-Tener el certificado de aptitud psicofísica en vigor según el art. 63 de la Orden FOM 2872/2010, de 5 noviembre.

-Disponibilidad para realizar trabajo a turnos.

-Disponibilidad geográfica en el ámbito de la convocatoria.

-Acreditar mediante certificado oficial el nivel B1 o superior del idioma francés, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

Plazos y cómo inscribirse: últimos días

El plazo de solicitudes se ha abierto el 17 de junio y se cierra en apenas unos días, el próximo 26 de junio de 2022.

Los candidatos presentarán su solicitud de participación únicamente a través de la página web del Grupo Renfe, www.renfe.com, en el apartado Empleo y Formación, que dejamos enlazada aquí.

Los candidatos deberán realizar un abono de quince euros como tasa en concepto de "derechos de participación", siguiendo las instrucciones especificadas en el formulario de inscripción.

En el caso de no haber realizado el citado ingreso, o que la cantidad ingresada no sea la correcta, no se considerará válida la inscripción en la convocatoria y, por tanto, el candidato será excluido del proceso.

Una vez superada esta fase, Renfe informará a los candidatos de los siguientes pasos a seguir para las pruebas técnicas y teóricas, que todavía no cuentan con plazo especificado.