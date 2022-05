La visibilidad de las mujeres es la clave para disminuir el techo de cristal

"Estamos hartas de oír tantas veces lo mismo. Queremos pasar a la acción. El techo de cristal se rompe haciendo, no hablando". Así comenzaba Irene Navarro, presidenta de la Asociación de Mujeres Directivas y Empresarias, la jornada organizada por elEconomista titulada "La realidad en el liderazgo femenino". Para Navarro, se debe realizar un análisis de diagnóstico para saber dónde hay techo de cristal y la comunicación y la visibilidad del trabajo de las mujeres son totalmente imprescindibles para romper esta barrera: "necesitamos mucha ayuda de los medios, necesitamos ser visibles y contar lo que hacemos, para que las mujeres tan buenas puedan seguir subiendo", afirmó Navarro. Por ello, agradeció su labor a elEconomista por haber dado voz a Isabel Solá, una científica encarga de la elaboración de una de las vacunas del Covid-19. Este medio la premió y a raíz de ahí su figura comenzó a tener presencia y relevancia en más medios de comunicación. Y Navarro está segura de que "en el próximo foro empresarial se encargarán de que haya más presencia femenina".

Para Beatriz López Gil, directora de desarrollo de negocio de Unilabs España,el techo de cristal no tiene que ver tanto con el sector al que pertenezcan las mujeres, sino con temas históricos. En su compañía, ubicada en el sector sanitario, la presencia de la mujer es alta, incluso en los altos cargos en los que las mujeres representan el 35% en dirección y el 65% en los puestos de responsabilidad secundaria, como managers: "el hecho de estar tan representadas en los puestos de dirección es sinónimo de que vamos en el buen camino", apunta López Gil que ve la solución del techo de cristal en "una gestión basada en el mérito y no en la discriminación".

Para Ester García, CEO de Havas Media Group, sin embargo, la solución pasa por impulsar "la capacidad y la diversidad, no solo en el género, en los comités ejecutivos". Para ella, el sector agencias ha sido siempre un sector muy femenino y su compañía ha logrado ser la única en poseer una paridad real en su comité ejecutivo. Esa búsqueda de la diversidad les ha llevado a impulsar sectores en las que destacaban muy buenas profesionales mujeres. Además, desde su ámbito de las agencias, quieren concienciar a las empresas que la comunicación también debe ser distinta cuando se dirija a mujeres: "en el sector de la automoción, por ejemplo, las mujeres tienen un peso en la decisión de compra superior al 70%, pero un 80% de ellas reconocen que no se sienten representadas en la manera en que las marcas comunican".

Este proceso de igualdad también tiene que estar apoyado en la tecnología. Pilar Torres, directora general de Atos en España y Portugal, hace llamamiento a la curiosidad "un motor de impulso que no tiene género". Desde la Inteligencia Artificial, Torres indica que los algoritmos deben elaborarse para que sean lo más neutrales posibles, para ello "cuanta más diversidad presenten desde su concepción mejor reflejarán la sociedad" y esto pasa por lograr equipos diversos en los que no solo esté presente la mujer, sino personas de todos los estratos sociales.

En el Ibex 35, según un estudio elaborado por la CNMV, tan solo el 22% de los altos puestos están ocupados por mujeres, y solo entre el 5-6% son consejeras ejecutivas, cifra que desciende fuera de este grupo de 35. Una de las formas de combatir estos datos es "creer más en nosotras mismas", según apunta Beatriz López para quien "las mujeres debemos ser más lideres de nosotras mismas. No debemos creer en esos estereotipos que nos imponen, que es un discurso muy viejuno. La sociedad está más evolucionada que eso y somos nosotras mismas las que tenemos que romper esas barreras". Ester García cree que este liderazgo enfocado en los personalismos acabará por desaparecer: "una de las maneras que tenemos las mujeres de gestionar es dar más visibilidad a los equipos de trabajo". Para García la forma de que las mujeres tengan más oportunidades de optar a los puestos de alta responsabilidad pasa por regular la permanencia en los consejos y que la selección de los nuevos consejeros no pase por la recomendación. Torres, por otro lado, cree que todo el mundo puede ser parte de la solución de forma "a través de la visibilidad de las mujeres lideres en sus sectores, aunque todo tiene que ir paso a paso", a lo que Navarro añade que las mujeres que ya han conseguido estar en esos puestos de responsabilidad y ya son referentes ayudar a aquellas que estén en ese camino.

Por último, para todas ellas la maternidad es totalmente compatible con su trabajo. "Es cuestión de organización y de tener un compañero de vida que entienda que los hijos son un proyecto de vida común", indica Beatriz López. Pero también es cuestión de que las empresas y los gobiernos tomen parte activa. Navarro apunta que es necesario que haya ciertas ayudas como que los gastos de las guarderías o personas encargadas del cuidado de los hijos puedan desgravarse. "Yo me he negado a eso tan típico de tienes que elegir" afirma Torres quien cree que las empresas tienen un papel muy importante a la hora de la conciliación. Ester García, sin embargo, si cree que haya que elegir: "la conciliación tiene un componente personal. Yo decidí que desde que nació mi hija, mi conciliación era que yo cenaba en mi casa. Lo que no hubiese sido coherente con mi labor es que yo quisiese irme a casa a media tarde". Navarro finalizó la mesa apuntando que cuando ya se ha logrado la madurez de los hijos también es necesario hablar de conciliación familiar.