Jornada partida antes que la semana de 4 días: el problema sin solucionar para muchos españoles

Conciliación, mayor productividad o mejor salud mental en el trabajo y menor estrés. Esos son los grandes argumentos a favor de todos los experimentos que se están haciendo en torno a la jornada laboral de 4 días, que en España también están en camino.

Aunque se han hablado de muchas fórmulas (desde reducir sueldo, a no hacerlo o concentrar como propone Bélgica las mismas horas en menos días), no hay ninguna fija. Sin embargo, lo que sí que parece una constante en España es la jornada laboral partida.

El de la jornada laboral partida es un debate cíclico que ahora vuelve al hilo de estas otras ideas. La conocida como pausa para la comida -que a veces se alarga más de dos horas- es para muchos empleados una pérdida de tiempo que les impide llegar antes a sus casas y (ahora) en el contexto del teletrabajo, también les impide a quién la tienen estipulada en remoto libertad.

Menos productividad y más horas tontas con las mujeres como grandes perjudicadas

Un estudio publicado en 2020 en Time and Society por un equipo de investigadores españoles liderados por Ángel Alonso Domínguez, sociólogo y profesor de la Universidad de Oviedo estudiaba cómo influía esta jornada en los españoles que la viven habitualmente.

"La jornada continua es más favorable a la conciliación de la vida laboral y familiar. Por el contrario, la conciliación de la vida laboral y familiar es un rasgo cultural que iguala a ambos sexos en relación con un hábito establecido que fomenta el compartir el tiempo fuera del trabajo. Podemos hablar, pues, de tiempo compartido (no laboral) y de trabajo no compartido (no remunerado)" explicaba el estudio.

La jornada partida sigue siendo ampliamente mayoritaria

Pero aunque la pandemia y los cambios con respecto al empleo en remoto puedan haber hecho que ahora la jornada partida esté menos implantada, lo cierto es que sigue siendo ampliamente mayoritaria.

Según una reciente en encuesta publicada por LinkedIn Noticias España, un 61% de los profesionales que respondieron en la red social la siguen teniendo, por un 39% que no.

"El horario partido es el mayor atraso que pueda existir, además las empresas que obligan a un horario partido con una hora o incluso menos de pausa, saben que sus empleados no van a irse a ningún lado en ese poco tiempo por tanto acaban dedicando más tiempo al trabajo", comentaba un usuario.

"Estoy leyendo que es un atraso la jornada partida y que no se concilia, pero no tenemos en cuenta en qué trabajos es necesario la jornada partida. Imaginad un bar o un comercio o un comercial ¿Puede hacer jornada continua?" comentaba otro.