Síndrome del impostor: en qué consiste y cómo solucionar el problema que sufren muchos profesionales

Seguro que alguna vez te ha ocurrido. Tu jefe o un cliente te encarga una labor para la que no sabes si estás preparado. Tienes dudas, y nos sabes si estás más cerca de reconocer que definitivamente sería mejor reconocer que no estás preparado o si crees que sí que lo estás pero no con la suficiente confianza.

Si alguna vez te has sentido como un impostor en el trabajo, no estás solo, es lo que se conoce justo como 'Síndrome del impostor'. Un estudio que revisaba varias encuestas sugirió que entre el 9 y el 82 por ciento de los trabajadores consultados reportaron haber tenido pensamientos de este tipo en algún momento.

En España, una reciente encuesta a través de LinkedIn también recogía este sentimiento, con un 63% de respuestas reconociendo haberlo sufrido en algún momento.

Qué es el síndrome del impostor

El síndrome del impostor puede afectar a cualquier persona de cualquier profesión, desde estudiantes de posgrado hasta altos ejecutivos.

El síndrome del impostor, también llamado del fraude percibido, implica sentimientos de duda y de incompetencia personal que persisten a pesar de la educación, la experiencia y los logros.

Para contrarrestar estos sentimientos, es posible que acabemos trabajando más y exigiéndose a sí mismo un nivel de exigencia cada vez mayor, o aceptando salarios menores por nuestro trabajo. Esta presión puede acabar afectando al bienestar emocional y al rendimiento.

En consecuencia, quienes lo sufren se presionan para trabajar más duro con el fin de evitar que los demás reconozcan sus carencias, lo que puede generar cierta ansiedad.

Cómo intentar contrarrestar el síndrome del impostor

La doctora Valerie Young, destacada investigadora del síndrome del impostor, explica al medio especializado en salud Healthline que existen varios tipos de perfiles que lo sufren y que reconocerse en ellos puede ser el mejor paso para combatirlos.

El perfeccionista: Se exige la perfección en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, como la perfección no siempre es un objetivo realista, no puede cumplir con estos estándares. Puede que incluso evite probar cosas nuevas si cree que no puedes hacerlas perfectamente a la primera.

El individualista: es aquel profesional que cree que debería ser capaz de manejar todo en solitario. Si no puede alcanzar el éxito de forma independiente, no se siente capaz. Pedir ayuda a alguien, o aceptar el apoyo que se le ofrece, no solo significa incumplir sus propias normas. También significa admitir sus insuficiencias.

El experto: Antes de considerar que su trabajo es un éxito, quiere aprender todo lo que hay que saber sobre el tema. Puede que dedique tanto tiempo a tsu búsqueda de más información que acabe teniendo que dedicar más tiempo a tu tarea principal.

El superhéroe: quiere llegar a todo y no puede. Y al no conseguirlo, se desgasta continuamente.

La especialista recomienda ser consciente del perfil de cada uno y así poder actuar en consecuencia, reconociendo cuando estamos cayendo en una de las debilidades como 'falsos impostores'.