¿Cómo saber dónde tienes que votar el 28-A? Las claves para encontrar tu colegio electoral

Quedan dos días para que se abran las urnas en las que se decidirá quién será el nuevo presidente del Gobierno de España. Todo el engranaje electoral está preparado a falta de que el elector acuda entre las 9 horas de la mañana y las 8 de la tarde a su colegio correspondiente para depositar su sufragio. Por tanto, ahora solo nos queda prepararnos a los votantes. ¿Sabes ya a qué colegio electoral te toca ir a votar? Te resolvemos las dudas que te puedan surgir, ya sea la primera vez que te acercas a las urnas, si has cambiado tu residencia o si, simplemente, tu memoria ha decidido eliminar la dirección a la que acudiste la última vez en unas elecciones.

Lo más normal es que, para estas fechas, ya hayas recibido por correo ordinario la tarjeta censal, un documento que incluye los datos actualizados para el elector con la información del colegio electoral que le corresponde, la mesa y la sección concreta donde encontrar la urna. Estas tarjetas son emitidas por la Oficina del Censo Electoral una vez que se han convocado los comicios y ha transcurrido el período de reclamaciones. Eso sí, si no la has recibido, es posible que se deba a que has modificado tu residencia sin actualizar el empadronamiento: es a la dirección registrada en el padrón adonde son enviadas las tarjetas censales.

Cómo saber dónde estoy empadronado para votar

El padrón municipal incluye el registro del domicilio habitual de una persona, y todos los residentes en España están obligados a inscribirse y a modificar el dato si varía el lugar de residencia. Cuando se produce un nacimiento, el Registro Civil donde es inscrito el bebé aporta sus datos al padrón del Ayuntamiento de esa localidad, que lo registrará en el domicilio familiar. Hasta la emancipación de la persona, continuará perteneciendo al padrón con el domicilio de su familia o representantes legales. Lo mismo sucede en el caso de los mayores de edad incapacitados.

Si has cambiado tu domicilio y no has actualizado tu nueva dirección en el padrón municipal -u otra serie de catastróficas desdichas como que la tarjeta censal se haya volatilizado de tu buzón o se perdiera en el fondo del carro del cartero-, el Instituto Nacional de Estadística ha desplegado una herramienta en su web para eliminar por completo las dudas.

A través de una ficha, la aplicación pide al usuario que rellene los datos de la provincia y municipio de residencia, la dirección con código postal y la inicial del primer apellido del votante. La búsqueda llevará al interesado a una nueva ficha con la información completa del colegio electoral que le corresponde, la mesa, sección y la dirección del mismo. No se necesita ningún certificado digital para poder acceder a este servicio y conocer los datos del colegio electoral.

En el caso de que vivas en otra ciudad distinta a la de tu nacimiento y aún no te hayas empadronado en la misma, ten en cuenta que te tocará viajar al lugar en el que sigas estando incluido en el padrón para poder ejercer el derecho al voto.

Voto por correo

Si no puedes desplazarte, el voto por correo es la mejor alternativa, aunque lo has debido solicitar en las oficinas postales hasta el pasado 18 de abril, tras una prórroga del plazo. Hasta este viernes a las 14 horas, los locales de atención al público de Correos reciben a los votantes que acudan a hacer efectivo el envío de su sufragio, con todas las garantías para que puedan ser considerados en el recuento una vez culmine la jornada el 28-A.

Con esta información, ya no tienes ninguna excusa para no acudir a votar. Sólo tienes que consultar el lugar donde depositar el voto en tu tarjeta censal o la herramienta online del INE. Y una buena noticia: puedes hacerlo a la española, un minuto antes de salir de tu casa.