Anguita pide el voto para Unidas Podemos el 10-N: "Si no votáis, la derecha se lleva doble voto"

El excoordinador federal de IU Julio Anguita ha pedido este miércoles el voto de cara a las elecciones del 10 de noviembre para Unidas Podemos a través de un vídeo de algo más de tres minutos en el que también ha llamado a la participación.

"Me sorprende la gente que dice que no va a votar porque todos son iguales", empieza diciendo Anguita, que teoriza después sobre que son las personas que dicen eso las que en peor situación están y las que tienen en su mano frenar a la derecha. "Si ese voto no se deposita, son dos votos en contra: el que no vota y el que vota la derecha, explica.

"Unidas Podemos ha tenido fallos pero es una fuerza que ha estado al 99% con la gente que han echado en los desahucios y con los trabajadores", ha dicho en defensa de los de Pablo Iglesias.

"Mi consejo [...] es que la gente vaya a votar, y si se sienten injustamente tratados, que voten a Unidas Podemos", ha aseverado finalmente antes de recordar que "si no votáis, la derecha se lleva doble voto".