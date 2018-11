Casado abre la puerta a un pacto con Cs y Vox para gobernar Andalucía

La posible irrupción en la Junta es una de las principales incógnitas de las próximas elecciones andaluzas, junto con la posición que adopten al respecto tanto PP como Ciudadanos. El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró ayer que su partido estaría "encantado" de recibir los votos de aquellos que quieran cambiar las cosas en Andalucía", en alusión tanto a Vox como a Cs. Eso sí, recalcando que el PP es el "voto útil", de forma que si hay ciudadanos que no están "contentos" con lo que pasa en Andalucía deberían ser "coherentes" y "optimizar sus esfuerzos" para no caer "en la melancolía". Especial Elecciones Andaluzas.

Al ser preguntado expresamente si pactará con el partido de Santiago Abascal tras los comicios si hay opción de formar gobierno entre PP, Cs y Vox, el líder popular respondía a los medios que "habrá que preguntar" a esos partidos si quieren apoyar a su formación, aludiendo que sería la que más votos obtendrá de la terna.

Ciudadanos, titubeante

Ante la misma cuestión, el portavoz de Ciudadanos en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, afirmaba ayer que no ha mantenido "ningún contacto con ninguna fuerza política ni parlamentaria ni extraparlamentaria". Y, ante la pregunta de si aceptaría sus apoyos para liderar el Gobierno andaluz, el candidato de la formación naranja ha insistido en que intentarán llegar a un acuerdo con el PP si suman escaños suficientes.

"He dicho que no vamos a hablar con partidos sin representación parlamentaria porque no sabemos si en el futuro estará o no en el Parlamento y si tendremos o no que hablar con ellos", ha remarcado, para detallar que ha sido "muy claro" diciendo con quien no van a pactar. "No pactaremos con Podemos y ni pactaremos ni llegaremos a ningún acuerdo con Susana Díaz porque han roto la confianza de Ciudadanos", subrayaba, toda vez que afea que se haya incluido a Vox en la campaña electoral porque "no quiere hablar de su acuerdo con Podemos y evitar la pregunta y la respuesta a esta situación".

Por su parte, la candidata a la Junta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, aseguró que finalmente Vox no va a lograr representación en la Cámara autonómica tras las elecciones de este domingo porque Andalucía "es resistente a las derechas", a la par que considera que su denuncia contra la presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, es "un acto de campaña más".

Cabe recordar que también ayer el presidente de Vox, Santiago Abascal, anunciaba que presentará una querella ante el Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la presidenta de Andalucía y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, por acusar a esta formación de justificar la violencia machista.

Concretamente, durante el mitin electoral celebrado en Huelva citó unas declaraciones de la presidenta de la Junta, a la que se refirió como Susanita, en las que mencionaba a Vox como un partido "de ultraderecha, xenófobo, racista y que justifica la violencia contra las mujeres". Frente a ello, Abascal defiende una ley contra la violencia de género "que no tenga víctimas de la propia ley", justa que combata la violencia contra la mujer y la violencia contra el hombre cuando se produce.

Así, Teresa Rodríguez de Podemos, ante las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de pactos de otros partidos con la extrema derecha, la candidata lamenta que el final de la campaña va a estar marcado por "una fuerza que no va a entrar en el Parlamento porque somos una comunidad resistente a las derechas", a la par que volvía a responsabilizar a Susana Díaz de situar a Vox en el centro del debate político.