Martínez Almeida eliminará el actual protocolo de Madrid Central este verano

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tiene previsto eliminar el protocolo que rige Madrid Central de forma "inmediata". Según fuentes populares consultadas por elEconomista, de cuajar los pactos en ciernes para recuperar el Ayuntamiento de la capital, que serán fruto del acuerdo entre el PP, Ciudadanos y Vox, la zona centro de Madrid abrirá sus puertas a los vehículos privados, los aparcamientos de la ciudad podrán acoger los automóviles sin necesidad de ser multados en el caso de no encontrar plaza en los mismos y, el control de visitas en vehículos de 20 personas al mes que, hasta ahora estaba permitida a los residentes empadronados en Madrid Central, formarán parte del olvido.

La intención del que puede ser el nuevo edil de Madrid es la de "iniciar de inmediato los trámites administrativos para que la reversión de Madrid Central sea efectiva este verano".

Los populares esperan no tener muchos problemas a la hora de llegar a un acuerdo con Ciudadanos, el socio natural del consistorio madrileño –ya que no ve muy claro que Vox entre en el Ayuntamiento a estas alturas–, pese a que los de Begoña Villacís han remarcado que quizás habría que estudiar como acometer esta iniciativa.

Cuestión irrenunciable

Para el PP de Almeida, esta medida es una promesa electoral, ha sido una "bandera de la campaña" y por tanto es una cuestión absolutamente irrenunciable.

En respuesta a las críticas medioambientales que recalcan los grupos de izquierda de la administración local madrileña, especialmente Más Madrid, con Manuela Carmena a la cabeza y, artífice de la criatura–, la formación que pilota José Luis Martínez Almeida explica que la normativa europea que obliga al control de emisiones en las grandes ciudades, no se refiere en este caso concreto y específico a Madrid Central, si no a las ciudades en general, por lo que Almeida defiende que la actuación medioambiental no se puede reducir al distrito centro. Además, consideran en el PP madrileño, que "la Gran Vía está colapsada actualmente de autobuses y taxis. Está atascado de autobuses y taxis, y lo único ha conseguido esta ordenanza es contaminar aun más el perímetro de Madrid Central.

En este sentido, constata el grupo político de Almeida que Madrid no ha bajado sus índices de contaminación. De hecho, con esta medida, lo que han logrado es "desplazar la contaminación a los bulevares que rodean la almendra de Madrid Central". Y la prueba –subrayan– es que de 24 estaciones medidoras de la contaminación, "en 22 ha subido hasta tasas como los últimos ocho años".

El plan integral de Almeida pasa ahora por la edificación de aparcamientos disuasorios –allí donde se origina el tráfico, que es en los cientos de miles de vehículos que todos los días entran y salen de la periferia o de la M-30–, por políticas de ayudas de hasta 40 millones de euros para retirar las calderas de carbón y de gasóleo que todavía existen la ciudad, por ordenar de una manera lógica el tráfico de un rincón a otro de Madrid, y un plan de 200 millones de euros para incentivar la renovación de las flotas de vehículos, taxis y EMT.

Las condiciones actuales

Hasta ahora, a Madrid Central solo pueden acceder, sin ser penalizados, los residentes, las personas con movilidad reducida, el acceso a los colegios, así como diferentes servicios.

En función del vehículo, ahora pueden circular todos los vehículos con etiqueta ambiental 0 emisiones, pueden circular y estacionar en el SER sin restricción horaria y, los vehículos con etiqueta ECO pueden entrar y estacionar en el SER un máximo de 2 horas.