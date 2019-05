Las anécdotas más llamativas de la jornada electoral: desde un borracho hasta una apoderada sin camiseta

A pesar de que se han constituido todas las mesas con normalidad, no han faltado situaciones llamativas durante la jornada electoral.

Una apoderada de ERC se ha quitado la camiseta en la que se podía leer 'Libertad presos políticos' a petición de otro apoderado de Vox en el colegio de Sant Miquel de Barcelona, en el que después ha votado el candidato de BCN Canvi-Cs a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, que no lo ha presenciado.

La apoderada se ha quitado la camiseta, le ha dado la vuelta y se la ha vuelto a poner, de manera que no se pudiera leer lo que ponía: "Mire señor, me la saco y ya no hay ningún delito. Sin ningún problema".

El pueblo más rápido

Los ocho vecinos censados en el municipio riojano de Villarroya han tardado setenta segundos en votar, y se ha dado por cerrado el colegio electoral en noventa.

Este pequeño pueblo ubicado en la comarca de La Rioja Baja, a 63 kilómetros de Logroño, pugna en las últimas citas electorales por ser el primero en cerrar en España y, para ello, sus vecinos se organizan para acudir a la misma hora que la apertura del colegio electoral.

Castilla y León, una comunidad con eventualidades

Según señala EFE, en Palencia el único incidente destacado se ha producido cuando un hombre ha entrado al colegio electoral y se ha llevado todas las papeletas de una candidatura. El subdelegado de Gobierno, Ángel Miguel Gutiérrez, ha desvelado que las papeletas pertenecían al partido que encabezaba el autor del incidente "porque se había arrepentido y no quería ser elegido". Sin embargo, "todo se ha solucionado rápidamente, las papeletas se han repuesto después de hablar con el autor del incidente", ha apuntado.

Asimismo, en Salamanca, un integrante de una de las mesas ha tenido que ser sustituido por acudir "más alegre" de lo que se recomienda para desempeñar su función, ha reconocido la subdelegada, Encarnación Pérez.

Otros incidentes

La noticia más triste la ha protagonizado un apoderado de Vox de 78 años, José Luis Sánchez , al ser hallado muerto en su domicilio esta mañana cuando sus compañeros de partido han avisado a los bomberos al no responder éste a sus llamadas para interesarse por su estado tras constatar que no había acudido al colegio electoral de Lavapiés en el que estaba destinado.

Por otro lado, una votante de un colegio electoral de la localidad pacense de Mérida ha sufrido un infarto durante su ejercicio al voto pasada la media mañana de este domingo 26 de mayo.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Extremadura, que destacan igualmente que en torno a la misma hora a un presidente de una mesa electoral en la localidad pacense de Montijo le ha dado un ictus, en relación al cual ha comentado que será sustituido por el suplente de turno.

Por último, en Madrid también ha ocurrido pequeños incidentes como urna rota en Carabanchel que se ha podido reemplazar rápidamente o la falta de comparecencia de tres componentes de una misma mesa en Parla.

