CCOO y UGT e Izquierda Unida advierten de que la creación de empleo se está desacelerando y tiene "muy baja calidad"

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han advertido este martes de que la creación de empleo en España se está desacelerando, con el peor mes de junio de los últimos cuatro años, y de que los puestos de trabajo que se generan son de "muy baja calidad". Algo que también ha recordado izquierda Unida.

Los líderes sindicales se expresaban así tras la publicación de los datos de paro registrado del mes de junio, que reflejan una bajada del paro de 63,805 personas y un récord de afiliación, al superarse los 19,5 millones de cotizantes.

Sordo (CCOO) ha indicado que el hecho de que se siga creando empleo siempre es una "buena noticia", pero ha advertido de que "se está desacelerando" la creación de puestos de trabajo y junio fue el peor mes de los últimos cuatro años. Además, ha denunciado que se sigue creando empleo de "muy baja calidad", ya que hay "una serie de reformas" que inciden en ello.

A su juicio, la mayor creación de empleo en España respecto a otras economías europeas está relacionada con la mejora de los salarios y del SMI, si bien cree que hay que "relativizar" la "buena noticia" de los datos, porque el empleo es de baja calidad y se ralentiza la generación de empleo, en un contexto además de un efecto de estacionalidad "muy importante" en junio.

En una nota, CCOO ha avisado de que el descenso del paro registrado en junio tiene "muchas sombras", y ha alertado de que "no ocultan la ralentización en la creación de empleo ni la baja calidad de la contratación y del empleo generado, con gran dependencia de la hostelería, elevada rotación y precariedad".

El empleo de baja calidad, un problema "muy serio"

En esta línea, Álvarez (UGT) ha denunciado el problema "muy serio" que tiene España respecto a la calidad del empleo, ya que hay tres millones de parados y hay muchos "subempleados", con cerca de seis millones de personas cobrando el SMI o por debajo del Salario Mínimo.

"A eso no se le puede llamar empleo, la duración no tiene nada que ver con el trabajo estacional. Los empleos no duran el tiempo que dura la temporada turística, dura muchísimo menos, hablamos de días, menos de un mes la mayoría", ha remarcado.

A este respecto, ha indicado que la "prueba evidente" de que el empleo que se genera es de "poca calidad" es que el récord de altas a la Seguridad Social no es suficiente para cubrir las necesidades para pagar las pensiones. "Es una prueba que hay una calidad muy baja en el empleo", ha insistido.

IU advierte de la desaceleración pese al récord histórico de afiliados

El responsable federal de Empleo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha advertido este martes de que, pese al récord histórico de afiliados logrado en junio y al descenso del desempleo a niveles mínimos de hace once años, "la desaceleración en la creación de empleo y la baja calidad del creado son evidentes".

En su opinión, cada vez son más palpables los efectos de las últimas reformas laborales sobre el mercado de trabajo: "mala calidad del empleo, salarios bajos, temporalidad inaceptable y sectorialización de los puestos de trabajo".

Al mismo tiempo, ha denunciado que a pesar de las sucesivas reformas "tan aplaudidas por la derecha política y empresarial", la economía sumergida se mantiene como una de las grandes lacras del mercado laboral.