El economista Salvador Marín, nuevo presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para pymes

Los representantes de las organizaciones integrantes de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pequeñas y Medianas Empresas (EFAA) han elegido este viernes por unanimidad al representante del Consejo General de Economistas de España en esta organización, el economista Salvador Marín, como nuevo presidente para un periodo de dos años renovables.

Entre los objetivos marcados por Marín para esta nueva etapa dentro de su programa está el de "seguir contribuyendo a la amplia representación de los profesionales, pequeños despachos y pymes del campo de la economía financiera, contabilidad y auditoría en Europa trabajando con los representantes de la Comisión, el Parlamento Europeo y los países miembros de la EFAA en el desarrollo de toda aquella normativa y nuevos retos que puedan afectarles".

Para Marín, "digitalización, gobernanza, compliance y nuevos desarrollos en los ámbitos de la información financiera y no financiera están entre los principales retos a los que se enfrenta la profesión" para lo cual ve "fundamental" establecer relaciones de confianza y liderazgo con 'stakeholders' relevantes de Europa y a nivel global dentro del ámbito de la economía, las finanzas, la contabilidad y la auditoría para profesionales, pequeños despachos y pymes.

El presidente del CGE, Valentín Pich, ha expresado su satisfacción por este nombramiento y ha destacado que en Marín "concurren todos los conocimientos y la experiencia necesaria para acometer con eficacia los retos futuros que habrá de abordar esta importante organización" en ámbitos como la información no financiera y el tratamiento de las insolvencias empresariales derivado de la nueva directiva europea.

BIOGRAFIA

Salvador Marín Hernández es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, premio extraordinario de Doctorado. Profesional con más de 28 años de experiencia, es senior adviser en private equity and internationalization con puestos de relevancia en el área de la gestión pública y público-privada.

Comenzó su trayectoria profesional en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. También ha sido decano y director de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Murcia y miembro de importantes empresas e instituciones europeas como el board of directors de la European Development Finance Institutions (EDFI), la International Accounting Education Standard Board (Iaesb) y el Digital Experts Group de la EFAA, entre otras.

Asimismo, en España ha sido presidente y CEO de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) y vicepresidente segundo del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y de Fonpyme. Dentro del Consejo General de Economistas ha ostentado y desempeña varios cargos de relevancia.

La European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA) representa en la actualidad a 330.000 profesionales europeos pertenecientes a 13 organizaciones del ámbito de la contabilidad, la auditoría y las finanzas en general.