Amadeus, entre las 100 tecnológicas más valiosas del mundo del ranking de 'brand finance'

La española AMADEUS (AMS.MC )se encuentra entre las 100 marcas tecnológicas más valiosas del mundo, según el informe anual 'Technology 100 2019', de la consultora de valoración de marcas Brand Finance.

Según Teresa de Lemus, 'managing director' de Brand Finance España, "Amadeus demuestra una vez más la importancia histórica y actual del sector turismo para nuestro país". "A las también españolas Iberia, NH Hoteles y Meliá, las más valiosas de los rankings Hotels y Airlines 2019, se suma ahora Amadeus, plataforma fundamental para el sector en España".

Amadeus ha mejorado un 25% su valor de marca respecto a 2018 y sube tres posiciones hasta el puesto número 86. En cuanto a Fortaleza de Marca, sube un ligero 2% manteniendo su calificación AA-.

La empresa proveedora de soluciones tecnológicas para el turismo, única española en el ranking, ha cerrado recientemente la compra de ICM Airport Technics, sociedad dedicada a soluciones automatizadas de procesamiento de pasajeros y sistemas de autofacturación de equipajes para aeropuertos y aerolíneas.

La compra de ICM se produce después de que el pasado octubre Amadeus adquiriera la compañía tecnológica estadounidense TravelClick, proveedor de soluciones para hoteles que presta servicio a más de 25.000 clientes de 176 países, por 1.520 millones de dólares (más de 1.350 millones de euros).

Con un valor de marca de 4.266 millones de euros, NTT DATA, el gigante tecnológico japonés dueño de la española Everis, entra por primera vez en el ranking colocándose directamente en el puesto 74 de la tabla. NTT DATA entra este año también en el Top 10 del ranking Brand Finance IT Services 15 2019 (puesto 9) con una fortaleza de marca de AA-.

LIDERAZGO DE AMAZON

Amazon fortalece y mantiene su posición como la marca de tecnología más valiosa del mundo, según el último informe 'Tech 100'. El valor de la marca aumenta un 25% a un récord de 162 millones de euros, 39 millones más que el segundo lugar de Apple (123 millones).

El año pasado, Amazon registró resultados espectaculares como su Prime Day más exitoso hasta la fecha, con consumidores que compraron más de 100 millones de productos. Poco después la marca cruzó el umbral de 797.000 millones de euros en Wall Street por primera vez en su historia. Con una cartera de productos cada vez más diversa, parece que ninguna industria está a salvo de la amenaza y el poder de Amazon.

De Lemus agregó que "Amazon no deja títere sin cabeza y se extiende implacable a nuevos sectores. A nivel tecnológico aún no hay rival que le impida conservar el título de la marca de tecnología más valiosa del mundo. Pero no debemos perder de vista el importante avance de las marcas chinas en el sector."

"En España hay proyectos tecnológicos que, aunque aún no aparecen en el ranking, son ya reconocidos internacionalmente como es el caso de Indra en los sectores de transporte o defensa, Gamesa en energía eólica, BQ, tercera marca de smartphones más vendida en España y referente en impresión 3D fuera de nuestras fronteras o Hertra Security con la última tecnología para el reconocimiento facial", apunta De Lemus.

Mientras que las cinco principales marcas de tecnología son de Estados Unidos, las cinco restantes entre las 10 primeras son de China y Corea del Sur, reafirmando el dominio y la competitividad de los jugadores asiático. El nuevo participante, Taobao (valor de marca de 40.152 millones de euros) es el más valioso, al entrar en el top 10 por primera vez.

El sitio web chino de compras online tiene su sede en Hangzhou y es propiedad de Alibaba. Es uno de las webs de comercio electrónico más grandes del mundo, que ofrece a sus casi 620 millones de usuarios activos mensuales un mercado para facilitar el comercio minorista de consumidor a consumidor (C2C) al proporcionar una plataforma para pequeñas empresas y empresarios individuales para abrir tiendas online.

Con 43.664 millones, la china WeChat es una estrella en ascenso, ya que ha elevado el valor de su marca en un 126% respecto al año anterior. Su influencia se refleja en la impresionante manera en que la marca ha creado con éxito un ecosistema digital para sus mil millones de usuarios chinos que utilizan la plataforma todos los días para enviar mensajes instantáneos, leer, comprar, contratar taxis y mucho más. WeChat es la joya de la corona del gigante de la tecnología china Tencent con un valor de marca de 42.798 millones. WeChat se ha colocado dentro del top 10 por primera vez, con el galardón de la marca más fuerte de la tabla. Mejora respecto al año pasado con una calificación de fortaleza de la marca AAA +, la más alta, y una puntuación correspondiente de 90.4 sobre 100 Brand Index (BSI). Si bien la creciente clase media de China lo hace atractivo para continuar fortaleciendo la marca a nivel nacional, también lo es el crecimiento masivo que experimentan las marcas en su búsqueda de negocios internacionales.

Otra marca tecnológica que cuenta con la confianza de sus clientes nacionales y que ha aprovechado al máximo el inmenso crecimiento de la demanda de contenido de transmisión en el país es iQiyi. No es solo la marca de más rápido crecimiento en China, sino en el mundo este año y posee un valor de 3.702 millones de euros. La plataforma de video online propiedad de Baidu es la respuesta de China a Netflix y alberga a más de 500 millones de usuarios activos mensuales.

