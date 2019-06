Mark Rutte, primer ministro de Holanda: "No entiendo que España defienda el Presupuesto para el euro"

Holanda se ha convertido en la bestia negra del Presupuesto para la eurozona. Es el gran enemigo del pilar fiscal pendiente que defienden incansablemente España y Francia, además de un sinfín de instituciones y expertos. Su primer ministro, Mark Rutte, atendió a elEconomista el viernes tras la cumbre europea. Dejó claro que "nunca" apoyará una función estabilizadora para el euro. A pesar de las diferencias con nuestro país, el liberal holandés subrayó la buena sintonía con Pedro Sánchez: "Es un excelente líder".

Dice que la eurozona es más robusta y estable, lo que significa que los países están haciendo sus deberes

No todos, pero muchos más que hace años.

Digamos una inmensa mayoría. Por lo tanto, ¿cómo explicaría a los ciudadanos de la eurozona que, en caso de un 'shock' económico repentino del que nadie es culpable, no tendrían el fondo estabilizador que todo el mundo recomienda por su oposición casi en solitario?

No todo el mundo está de acuerdo. España salió de la crisis tras hacer un enorme trabajo para sanear la economía. Ahora es uno de los países que más crece en Occidente, el empleo sube, y el déficit y la deuda se reducen. Esto es necesario porque si hubiera un nuevo shock, España sería capaz de lidiar con él por sí sola. Si no fuera así, ya existe un instrumento, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). No necesitamos más instrumentos para tratar con shocks macroeconómicos. La mejor manera para tratar con ellos es tener tu propia economía en buen estado.

Dice que es mejor tener 19 presupuestos estabilizadores, los de cada Estado miembro. Pero nuestras economías forman parte de una unión económica y monetaria, por lo que las instituciones comunitarias y expertos coinciden en que hace falta tener un pilar fiscal para esta unión.

Nosotros también tuvimos un periodo muy duro durante la crisis. Recortamos 50.000 millones de euros en gastos y subimos impuestos. ¿Cómo puedo explicar a los holandeses, o el presidente del Gobierno español a sus ciudadanos que, tras todo lo que hemos pasado, vamos a gastar dinero en países que no han tomado las medidas necesarias, y luego llaman pidiendo ayuda a Bruselas? No se puede explicar.

España es precisamente uno de los grandes defensores del Presupuesto para la eurozona.

Sí, pero nunca he entendido por qué. No es en vuestro interés. ¿Por qué harías algo así?

El MEDE se aprobó en una noche en mayo de 2010 durante la pasada crisis. Si las cosas se vuelven a poner feas, ¿se replantearía su oposición al presupuesto del euro?

No, no lo haré. El MEDE era necesario. Pero no necesitas más instrumentos de estabilización al nivel de la eurozona. De nuevo, ¿cómo explicas en España, a tus ciudadanos, que vas a dar dinero a un país que no ha tomado las medidas que necesita?

Porque eso es lo que significa formar parte de la misma unión.

Ser parte de la misma unión significa que los acuerdos están para respetarse. Que cada parte de la unión hace lo que resulta necesario para mantener al conjunto robusto.

Así que es un 'no' rotundo, inamovible

Nunca apoyaré más mecanismos de estabilización para la eurozona. Sí apoyo instrumentos para incrementar la competitividad de la UE. Porque creo firmemente que es necesario.

Mantiene un contacto fluido con el presidente Pedro Sánchez en el contexto de las negociaciones para elegir los altos cargos de la UE. ¿Ayudará esta cercanía a pulir las diferencias que tienen respecto a la profundización de la eurozona?

Desde luego que ayuda. Tengo el mayor de los respetos por Pedro Sánchez. Trabajamos muy de cerca. Es un excelente líder. No estamos de acuerdo en todo, pero nos respetamos. Es muy bueno trabajar con él, y confío en él. Trabajar con él, y los otros negociadores de las familias políticas para los altos cargos crea un vínculo más estrecho entre nosotros.

¿Cree que España ha incrementado su poder negociador y visibilidad en Europa? ¿Quizás por detalles como el hecho de que Sánchez hable inglés?

También tenía el más absoluto de los respetos por su predecesor, trabajamos muy bien juntos. Siembre existía el asunto de la traducción, pero quizás debí haber aprendido español antes [ríe]. Quizás es más fácil ahora, pero lo que tengo que decir es que [Sánchez] me gusta mucho, trabajamos muy bien juntos, y le deseo lo mejor a él y a España. Y en todo lo que pueda ayudar, ayudaré.

Respecto a los altos cargos, ¿cree que la presidencia del Ejecutivo comunitario debe ir necesariamente para el PP europeo por haber ganado las elecciones?

No estamos todavía ahí. Lo que hemos concluido, a partir de la ronda de contactos del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, es que no existe una mayoría para ninguno de los tres candidatos más visibles de la campaña europea (los spitzenkandidaten): Manfred Weber por el PPE, Frans Timmermans, por los socialistas, y Margrethe Vestager, por los liberales. Pero tenemos que ir paso a paso. Habrá ahora muchas llamadas, reuniones, con la esperanza de que, al menos, podamos acordar el día 30 de junio quién debe ser el presidente de la Comisión Europea, y potencialmente también el presidente del Consejo Europeo y Alto Representante.