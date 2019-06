Ceoe pide que el gobierno "no enrede" en la negociación colectiva y "nos dejen trabajar con libertad"

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, pidió este jueves que "el Gobierno no enrede" en el diálogo social y "nos dejen hablar" y "nos dejen trabajar con libertad".

Así lo dijo Garamendi en la jornada 'Formación de calidad para un empleo de calidad' organizada por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) en la que participó en una mesa redonda junto con la secretaria confederal de UGT, Adela Carrió, y la secretaria de Política Social y Movimientos Sociales de CCOO, Paula Guisande.

El responsable de la patronal española consideró que se debe ayudar a las empresas a crecer porque son "la clave" en la creación de empleo y no pensar que "es el enemigo". En esta línea, pidió que no se le pongan trabas a las compañías y "que nos dejen hablar" a los agentes sociales en el marco de la negociación colectiva, "que el Gobierno no enrede".

"La mayor infraestructura de un país es el diálogo social; a pesar de que se nos ve, eso ha funcionado", valoró Garamendi, quien explicó que en las mesas de negociación se siguen cerrando convenios, aunque "lógicamente tenemos discrepancias, a veces arriba".

Por otra parte, el presidente de CEOE aprovechó para decir que si se quiere atraer talento no se pueden subir los costes laborales. "Si no se nos hubieran subido las cotizaciones sociales un 7%, tendríamos un 7% más de capacidad de pagar", y agregó que, si a eso se suma lo pactado en los convenios colectivos, "para contratar necesitamos un 9% más de costes que lo que teníamos el año anterior". A su juicio, estos costes influyen en la competencia en el mercado exterior.

Además, consideró que "todos los empleos que no generen valor añadido no se pueden pagar por encima de ese valor añadido, que es la productividad". "Hay que ayudar a la gente, pero tiene que trabajar", dijo.

DIÁLOGO TRIPARTITO

Por otra parte, CEOE, CCOO y UGT debatieron sobre el sistema de formación y coincidieron en pedir un diálogo tripartito para identificar los perfiles que necesitan las empresas, las necesidades de formación de los trabajadores y adecuar a todo ello el sistema educativo y de formación.

"No estamos generando ofertas de formación acordes al trabajo, no estamos creando cualificación acorde, eso se ha de poner encima de una mesa", manifestó la secretaria confederal de UGT.

En esta línea se pronunció Guisande, de CCOO, afirmando que "estamos desperdiciando talento" que en España no participa en el mercado laboral pero "fuera se los rifan".

Desde CEOE, su presidente agregó que "no queremos dar clases, pero sí queremos estar en la gobernanza". En esta línea, lamentó que la interlocución "no existe" a la hora de abordar una reforma del sistema educativo y los propios rectores de las universidades abogan por cambios en el sistema, pero "a ver quién le pone el cascabel al gato".

Los títulos son "anacrónicos", se requieren grados de distinta duración y la formación debe continuar a lo largo de la vida laboral, según Garamendi.

Pese a que coincidieron en que los responsables políticos conocen estas necesidades, lamentaron que "no nos acaban de hacer caso". También reclamaron "dignificar la formación profesional" y aplicar una regulación estatal.

20-JUN-19

