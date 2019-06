La UE dice que el presupuesto del euro es un paso "pequeño" pero "importante"

Luxemburgo, 14 jun (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) y las instituciones comunitarias reconocen que el presupuesto para la eurozona, cuyo diseño inicial se acordó en la madrugada del viernes, es un avance pequeño pero relevante para mejorar la respuesta de los socios del euro ante crisis.

"Se necesita más trabajo, pero hoy hemos dado un número de pequeños pasos que combinan los resultados (de meses de complejas negociaciones) en un progreso real", dijo el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, en una rueda de prensa para dar cuenta del acuerdo.

Tras seis meses de negociaciones y una reunión de más de 15 horas que comenzó el jueves, los ministros de Economía y Finanzas del euro -a los que se suman para este negociación los del resto de la UE de forma excepcional- acordaron las líneas generales del primer presupuesto específico para la eurozona.

Sin embargo, más allá de establecer que se utilizará para ayudar a los países a costear reformas e inversiones, el acuerdo deja abiertas cuestiones cruciales como el modo de financiarlo o su cuantía por las diferencias entre los Estados miembros.

"Es el mejor compromiso que podíamos lograr dada la situación actual de Europa. No debemos olvidar que algunos ministros en algunos países estaban absolutamente contra el simple principio de un presupuesto de la eurozona", dijo el comisario europeo de Ausntos Económicos, Pierre Moscovici.

"Es el primer (presupuesto) específico para la eurozona, así que no infravaloremos la importancia simbólica de este paso aunque nuestro trabajo no haya terminado. No nos felicitemos demasiado, pero no estemos decepcionados porque hemos hecho un trabajo importante", añadió.

El comisario europeo reconoció que él era partidario de una mayor ambición, pero recalcó que las bases acordadas hoy permitirán seguir desarrollando después este instrumento.

Lamentó, no obstante, que el presupuesto acordado no contemple la posibilidad de utilizarlo para estabilizar las economías de aquellos países de la eurozona que atraviesen crisis puntuales, algo que las instituciones comunitarias consideran esencial y que también defiende España.