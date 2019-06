Trump cancela indefinidamente los aranceles a México tras lograr un compromiso migratorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha oficializado en Twitter que Washington ha alcanzado un acuerdo con México para frenar la entrada de ilegales que evitará la imposición de aranceles del 5% el próximo lunes.

"Me complace informar que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo firmado con México. Los aranceles programados para ser implementados el lunes en contra de México, quedan suspendidos indefinidamente", señaló el mandatario en una serie de tuits.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to....