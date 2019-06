Vox formaliza su amenaza en Andalucía, veta los Presupuestos y obliga a PP y Ciudadanos a negociar

Vox ha presentado este jueves ante el Registro del Parlamento su enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para este año, el primero elaborado por el Gobierno de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs).

El registro se ha producido las 11,10 horas por parte del presidente del grupo parlamentario, Francisco Serrano, el portavoz parlamenario, Alejandro Hernández, el diputado Rodrigo Alonso y otros miembros del grupo. Minutos después y tras salir del registro, Hernández y Alonso han posado ante los medios gráficos con una copia de la enmienda, que portaba en su manos el portavoz parlamentario.

El pasado lunes, Hernández justificó la presentación de la enmienda a la totalidad con propuesta de devolución del texto al Consejo de Gobierno en que no se trata de las cuentas de un Gobierno del cambio, sino que perfectamente las podría haber presentado el anterior Ejecutivo de PSOE-A junto a Ciudadanos (Cs).

"Se alejan de todo lo que se decía que se iba a hacer por parte del nuevo Gobierno", según sentenció Hernández, quien añadió que la decisión de presentar la enmienda a la totalidad no es tanto una cuestión de partidas y capítulos, sino que es una "cuestión global y de espíritu: A estos presupuestos les falta espíritu de cambio, brilla por su ausencia".

No descartan una tregua

Con todo, Voz no cierra la puerta. El Grupo Parlamentario no ha descartado la posibilidad de retirar la enmienda si se atienden sus demandas, al tiempo que ha considerado que las negociaciones en este sentido no sólo tienen que llevarse a cabo con el PP-A sino también con Ciudadanos (Cs) porque son los dos partidos que componen el Gobierno autonómico.

En rueda de prensa tras la presentación formal de la enmienda a la totalidad en el Registro del Parlamento, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, preguntado sobre si existe alguna posibilidad de que la enmienda sea finalmente retirada antes de su votación, ha indicado que "sería irresponsable no estar abiertos a esa posibilidad, que evidentemente dependerá de la actitud que tenga el Gobierno y las propuestas que puedan hacernos".

Como se recordará, los votos de los doce diputados de Vox, que tiene un acuerdo de investidura con el PP-A, son fundamentales para que los Presupuestos puedan ser aprobados, puesto que PP-A y Cs no suman mayoría absoluta en el Pleno del Parlamento.

Vox considera fundamental que las negociaciones que se puedan desarrollar en los próximos días tienen que ser con el Gobierno en su conjunto, que está compuesto por PP-A y Cs. Ha avisado además de que Cs --que siempre ha dejado en manos del PP-A las negociaciones con Vox-- no puede pretender tratar de sacar los presupuestos de la comunidad de los próximos cuatro años "sin vincularse a Vox, eso es imposible".