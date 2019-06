El 65% de las empresas industriales tienen previsto implantar la tecnología 5g en un plazo de dos años

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

Las empresas industriales apuestan por la conectividad 5G como uno de los principales motores de su transformación digital y un 65% de las mismas planean implantar esta tecnología en un plazo de dos años desde su disponibilidad en el mercado, según informó Capgemini este jueves.

Un informe con el título '5G in Industrial Operations: How Telcos and Industrial companies stand to benefit', elaborado por la consultora, revela que casi la mitad (47%) de las grandes compañías industriales (aquellas que facturan más de 10.000 millones de dólares), tiene intención de solicitar licencia y que el 33% de empresas están interesadas en operar con las suyas propias.

El estudio señala, además, que "la tecnología 5G es clave para la transformación digital", y que de los directivos que han sido encuestados para el análisis (800 directivos de empresas industriales y 150 directivos del sector de telecomunicaciones de 12 países, incluyendo España), el 75% apunta al 5G como un catalizador clave, en segundo lugar tras la computación en la nube (84%), y por delante de otras tecnologías innovadoras como la automatización avanzada o la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.

El segmento de las empresas de mayor dimensión o facturación es el que arroja un mayor sentido de urgencia con respecto al 5G frente al resto del sector: el 74% de las empresas que facturan más de 10.000 millones de dólares anuales esperan adoptarla en los dos primeros años, frente al 57% de las que facturan entre 500 millones y 1.000 millones de dólares.

En cuanto a los argumentos de negocio por los que invertir en 5G, más de la mitad coincide en tener unas operaciones más seguras (54%) y mejorar la eficiencia operativa y el ahorro de costes (52%), con la confianza de que el 5G ayudará a poner en marcha o mejorar proyectos en curso vinculados a edge analytics en tiempo real, videovigilancia, control remoto de producción distribuido, operaciones capacitadas con IA o control remoto, operaciones remotas a través de realidad virtual o realidad aumentada.

Sin embargo, a pesar de la incertidumbre sobre el ritmo de despliegue los fabricantes están ya dispuestos a pagar más por conectividad 5G mejorada o premium.

