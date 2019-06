Trump reconoce avances pero reitera que las propuestas de México "no son suficientes"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su cuenta de Twitter que aunque se lograron avances en las conversaciones mantenidas el miércoles en la Casa Blanca entre altos funcionarios estadounidenses y mexicanos, estos "no son suficientes".

"Si no se llega a un acuerdo, los aranceles del 5% comenzarán el lunes, con aumentos mensuales según lo programado", tuiteó el mandatario. "¡Cuanto más altos sean los aranceles, mayor será el número de empresas que volverán a Estados Unidos!", sentenció.

....talks with Mexico will resume tomorrow with the understanding that, if no agreement is reached, Tariffs at the 5% level will begin on Monday, with monthly increases as per schedule. The higher the Tariffs go, the higher the number of companies that will move back to the USA!