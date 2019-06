Deloitte y ey avisan que la pugna comercial entre eeuu y china "es la fachada" de una "guerra por la supremacía tecnológica"

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

Los presidentes de Deloitte España, Fernando Ruiz, y de EY España, José Luis Perelli, avisaron este martes de que la pugna comercial que actualmente mantienen Estados Unidos y China "es la fachada" de una "guerra por la supremacía tecnológica" puesto que en "la hegemonía del mundo en la próxima etapa no se va a dirimir solo por el poder militar", sino que vendrá determinado por el poder tecnológico y la inteligencia artificial. "No se va a acabar. Esto va a durar años", sentenciaron.

Así lo indicaron en el sexto encuentro 'Diálogos de Servimedia' que esta agencia de noticias celebra este año con motivo de su 30º aniversario, en el que participaron como protagonistas el presidente de Deloitte España, Fernando Ruiz; el presidente de EY España, José Luis Perelli; el presidente de KPMG España, Hilario Albarracín; y el presidente de PwC España, Gonzalo Sánchez.

Los presidentes de la 'big four' en España -KMPG, Deloitte, EY y PwC- abogaron por promover en Europa gigantes tecnológicos capaces de competir con los titanes de Estados Unidos (EEUU) y China, y trabajar para que la innovación permee a todas las capas de la población y se evite un uso elitista.

A juicio del presidente de Deloitte España, Fernando Ruiz, la guerra comercial entre EEUU y China "es la fachada" de una "guerra por la supremacía tecnológica" puesto que en "la hegemonía del mundo en la próxima etapa no se va a dirimir solo por el poder militar" sino que será "determinante" el poder tecnológico y "sobre todo el país que domine los temas en relación con la tecnología 5G y la inteligencia artificial".

Ruiz auguró la posibilidad de que lleguemos a un modelo donde tengamos "un mundo dividido entre una tecnología alrededor de China y Asia, y otra alrededor de EEUU", con una "batalla de gigantes" donde "Europa asiste como espectadora porque ya hemos perdido el tren hace tiempo en esta pelea".

Sin embargo, abogó por que Europa juegue el papel de los "valores que deberían presidir todo el desarrollo tecnológico" para que la innovación y sus beneficios lleguen a todos. "Deberíamos, como colectivo, como europeos que todo se ordenase y que al final tuviésemos un desarrollo que redundase en beneficio de toda la sociedad, cosa que no está ocurriendo", dijo.

A título de ejemplo, refirió que el desarrollo asimétrico también redunda en la distribución de la riqueza, como lo atestigua que unas treinta personas "acumulan en los últimos quince años riqueza equivalente a 4.000 millones de habitantes". "Apunta a una desigualdad que no se ha conocido nunca en el mundo", concluyó.

"Esto es una lucha por la supremacía de la tecnología. No se va a acabar. Esto va a durar años, está aquí para quedarse", alertó a su vez el presidente de EY España, José Luis Perelli, quien abogó por entrar en liza en la batalla EEUU-China, entre otras, porque también las empresa deberán gestionar el riesgo tecnológico.

Perelli indicó que ahora los americanos no llaman a los marines para solucionar sus problemas, "ya no es el ejército americano, es los Googles, los Amazon Nosotros no tenemos ningún ejército, tenemos que tenerlo". En su opinión, se precisa un "pacto" para "crear también empresas que puedan luchar en este mundo digital" y den una "ventaja social" favoreciendo "a toda la sociedad en su conjunto" o se pondrá en riesgo incluso al estado de bienestar.

El presidente de KPMG España, Hilario Albarracín, subrayó a su vez que la tensión entre EEUU y China "es una de las mayores incertidumbres que tiene la economía en general y, en particular, la de España". "Estamos en Europa un poco en medio y un poco sufriendo esas consecuencias" del pulso que mantiene para liderar gigantes tecnológicos. "Somos sensibles a esas tensiones comerciales", añadió, reconociendo preocupación por su evolución.

El presidente de PwC España, Gonzalo Sánchez, coincidió en el diagnóstico de que "no es bueno" tantas inestabilidades para la economía y de forma particular para la de España que resulta "tan dependiente" de la evolución de los mercados exteriores.

