Orange lanza una promoción para clientes de tarjeta

ORANGE (FTE.PA )puso este lunes en marcha una promoción de verano para sus clientes de tarjeta, a los que regalará 10 GB extra.

Esta promoción se aplicará a todos los clientes, tanto actuales como nuevos, de las tarifas Go Walk, Go Run, Go Fly, Navega, Mundo Total, Mundo Plus, Mundo Esencial, Tu Mundo o Tu Mundo Mini y se puede solicitar hasta el 30 de septiembre.

Los clientes disponen de un bono adicional con 10GB de regalo, que podrán disfrutar en el momento que deseen. Tan solo han de realizar una recarga por importe igual o superior a la cuota de su tarifa y aceptar el SMS que reciben.

De forma inmediata, recibirán sus gigas extras, que podrán disfrutar durante los 28 días siguientes. Estos gigas se añaden a los beneficios que ya tengan en su tarifa.

03-JUN-19

