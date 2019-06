Caos en las subvenciones públicas: la AIReF denuncia el descontrol y la falta de sanción a quien la recibe sin cumplir las condiciones

A día de hoy, la falta de control, transparencia y rendición de cuentas impide saber cuánto se gastan las Administraciones Públicas en subvenciones. Así lo indica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que advierte del caos público en este campo.

De hecho, si bien en 2017 figuraban convocatorias con una financiación de 28.000 millones, la Base de Datos Nacional de Subvenciones solo recoge unos 14.000 millones. Además, no siempre figuran los importes. Es más: el campo de dotación financiera está incompleto en el 8% de las convocatorias.

Así lo precisa el órgano fiscalizador en un informe que forma parte de la revisión el gasto encargada por el Gobierno el año pasado y que revela que hasta el 10% de cada una de las subvenciones públicas son para costear sus propia gestión, lo cual avala los problemas de eficiencia en este área del gasto.

Sin devolver las subvenciones

Además, la AIReF destaca que, a diferencia de en el ámbito tributario, no se sancione a aquellos que reciben subvenciones públicas sin cumplir las condiciones para ello. De hecho, no es tan solo que estos sujetos no sean castigados sino que además no devuelven los reintegros recibidos debido a que caducan los procesos.

Por ello, consideran prioritario un régimen sancionador en este campo que permita poner coto a los incumplimientos, mejorando el rendimiento y la eficiencia de las ayudas públicas, cuyo destino y uso en términos generales no queda registrado.

Vacíos y superposición

Además, denuncian la inexistente trazabilidad y rendición de cuentas que hay en subvenciones, y la nula planificación estratégica a la hora de elaborarlas. Esto, sumado a la falta de registros y control, impide y dificulta contrastar cuándo subvenciones de diferentes administraciones se están superponiendo o cuándo hay "vacíos de subvención".

De hecho, el Estado Central no puso en marcha sus Planes Estratégicos de Subvenciones, que se tienen que elaborar por los ministerios desde 2013, hasta 2017. En este caso, las regiones le llevan la delante al Gobierno Central. Sin embargo, no existe una regulación o metodología definida para su elaboración, por lo que tienden a ser caóticos y no permiten la comparación. "Faltan indicadores e importa más quién gestiona la subvención que cualquier otro dato", indican desde el ente.

Conferencias sectoriales

La conferencias sectoriales por sectores habrían fracasado como mecanismo de coordinación en subvenciones públicas, según el informe. Aunque son el principal órgano de colaboración multirateral entre el Estado y las autonomías en ámbitos como la vivienda, los repartos de fondos que en ellas se hacen suelen carecer de criterios objetivos, públicos y revisables de asignación.

Un ejemplo es lo que sucede en el campo de la vivienda. En esta conferencia sectorial la proporción de lo que el Estado destina a las autonomías para subvenciones no se actualiza desde 1992, a pesar de los evidentes cambios poblacionales registrados en las comunidades autónomas en los últimos 25 años.

Para abordar esta situación, la AIReF apuesta por crear un organismo independiente que evalúe el impacto de estas políticas públicas y permite elaborar un 'mapa del dinero', para saber la situación y los movimientos de las subvenciones, incluyendo una información periódica de la gestión de los reintegros.