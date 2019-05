Telefónica impulsa la digitalización responsable de las empresas en el des2019

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

Una veintena de directivos y expertos pertenecientes a las áreas de negocio que forma parte de TELEFONICA (TEF.MC )Empresas (conectividad, seguridad, IoT, cloud, big data y digital workplace) han destacado durante su paso por el Digital Enterprise Show (DES), celebrado entre el 21 y el 23 de mayo en Ifema (Madrid), la necesidad urgente de transformarse en el entorno empresarial, pero con racionalidad, aprovechando así su potencial y reduciendo la brecha digital con otros países del entorno.

Pedro Pablo Pérez, consejero delegado de Eleven Paths, la unidad de ciberseguridad de la operadora, señaló que "los consumidores han cambiado y ahora demandan servicios inmediatos y flexibles, pero más seguros".

Algo que también se resalta desde Luca, la unidad de servicios Big Data para clientes corporativos. Elena Gil, directora global de la unidad de negocio, dijo que los nuevos competidores digitales están centrados en los datos y son nativos digitales porque las decisiones de negocio que están tomando en base a esos datos les están permitiendo ajustarse a las necesidades de cada cliente.

"Asistimos hoy en día a una explosión de tecnologías exponenciales con el Big Data en el centro. Gracias a las nuevas capacidades de almacenamiento y análisis de una cantidad ingente de información cuantificable, podemos entender el florecimiento de la inteligencia artificial y otras tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT)", afirmó Gil.

Para Hugo de Santos, 'chief product y marketing officer B2B' en Telefónica Global, "vivimos en un proceso de transformación continuo que seguirá así a largo plazo y que afectará a la experiencia de clientes, la propuesta de valor de las empresas, la cultura interna de las compañías y sus procesos, además de a la tecnología que se utiliza".

Alberto Fernández Castro, esponsor de soluciones cloud y seguridad de Telefónica Empresas, indicó que "la nube también se ha reinventado, y ha pasado de ofrecer el almacenamiento en equipos físicos a poner en manos de las empresas la utilización segura y de pago por uso de tecnologías disruptivas".

Según Virginia Cabrera, especialista en transformación digital en Telefónica, "aunque el 95% de las compras se inician en un buscador, la tecnología puede hacer volver a las tiendas al comprador del siglo XXI, gracias a aplicaciones que pueden mejorar la experiencia de compra". Aunque no es posible, agregó, cumplir las expectativas de los clientes si los procesos tecnológicos de la empresa en sí no están sintonizados e interiorizados o "si la trastienda no está organizada".

En el estand de Telefónica Empresas también se han podido ver demostraciones sobre soluciones reales de transformación digital para ayudar a las compañías a mejorar el consumo energético con soluciones IoT y soluciones en la nube que contribuyen a una sociedad más sostenible.

(SERVIMEDIA)

23-MAY-19

JRN/caa