Reino Unido abre las urnas de las elecciones europeas: otra de las promesas rotas del Brexit

Los europeos están llamados desde este jueves y hasta el domingo a las urnas para decidir la composición del Parlamento Europeo para los próximos cinco años. Reino Unido, junto a Países Bajos, son los primeros países que comienzan a votar. La actual primera ministra, Theresa May, había prometido que el país no participaría en los comicios como consecuencia del Brexit. Sin embargo, los británicos acuden a las urnas con la premier en la rampa de salida y ganando enteros la posibilidad de la salida de Reino Unido sea abrupta.

Los algo más de 402 millones de europeos que están llamados a las urnas entre el 23 y el 26 de mayo elegirán un nuevo Parlamento que mantendrá los 751 escaños actuales, porque Reino Unido seguirá teniendo representación por no haber cumplido los tiempos previstos para el Brexit.

Si el divorcio se consuma esta legislatura, los eurodiputados británicos serán expulsados automáticamente, el Hemiciclo se reducirá a 705 asientos y se aplicará un nuevo reparto que, en el caso de España, supondrá incorporar cinco nuevos eurodiputados a los 54 que ya le corresponden.

Reino Unido participa en una elecciones que no estaban previstas celebrarse ante la previsión de producirse la salida del país de la Unión Europea en marzo. Tras meses de negociaciones con Bruselas, Theresa May se encontró con que no tenía apoyos parlamentarios suficientes para aprobar el acuerdo.

La primera ministra había prometido que los comicios europeos iban a ser una línea roja que no iba atravesar Reino Unido. Sin embargo, los plazos se ha ido alargando sin encontrar una salida interna para el Brexit y agudizándose la ruptura social entre los partidarios de la permanencia y la salida.

Las encuestas anticipan un duro castigado para los partidos mayoritarios, conservadores y laboristas, como sucedió en las recientes elecciones municipales. Los grandes beneficiados fueron los partidos anti-Brexit, los Liberal-Demócratas (LD) y los Verdes, así como numerosos candidatos independientes.

En las europeas existirá la opción del Partido del Brexit de Nigel Farage. En principio parte como favorito.El último sondeo de YouGov le otorga un 37% de la intención de voto, con una proyección de 32 de los 70 escaños correspondiente a Reino Unido, mientras LD quedaría segundo. Los laboristas quedarían relegados al tercer puesto y los conservadorse se hundirían a la quinta posición.

En el país de las encuestas, las casas de apuestas pronostican que el partido de Farage se llevaría el 40% o más del voto en los comicios. De concretarse estos resultados Farage reclamaría un Brexit rápido en un país que espera la dimisión en breve de Theresa May.

El partido del Farage ha acaparado el 90% de las apuestas procedentes de los usuarios británicos en Betfair desde que se abrió la posibilidad de apostar acerca del resultado de estos comicios, hace apenas unas semanas. Esto, trasladado a cifras, apuestas por un volumen seis cifras.