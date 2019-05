Bbva lanza una herramienta para la gestión individualizada de sus clientes mayoristas

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

BBVA (BBVA.MC )ha incorporado una nueva plataforma a sus sistemas, Euroclear Quantessence, a través de la cual el cliente puede reconfigurar fácilmente los parámetros de sus carteras.

Este software permitirá además que el cliente visualice los cambios que se producen en esa configuración en tiempo real. Gracias a esta solución ya disponible en BBVA, los clientes configuran carteras a su medida, eligiendo las características y variables según sus intereses y preferencias.

La operativa, destinada a clientes institucionales, disminuye de manera significativa el riesgo operacional y reduce el tiempo de comercialización de los productos basados en algoritmos. Esta solución contribuye de manera significativa a la filosofía potenciada desde BBVA 'Do it yourself' (DIY) ('Hazlo tú mismo').

