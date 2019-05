Valerio lamenta que "nadie se ha tomado en serio" el registro horario y dice que la inspección actuará de manera "razonable"

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, lamentó este lunes que tras dos meses de plazo para acordar el registro horario "nadie se lo ha tomado en serio" y aseguró que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a actuar, pero en un "tiempo razonable".

Así lo dijo la ministra en declaraciones a los medios, después de que el registro de la jornada laboral haya entrado en vigor ante las dudas de algunas empresas. Valerio subrayó que se tiene que negociar con los trabajadores, bien a través del convenio colectivo, o bien con un acuerdo de empresa, y señaló que, aunque la Inspección puede sancionar ya, no lo hará si se demuestra que se está negociando el registro de jornada y dará una moratoria antes de sancionar. No obstante, advirtió de que ese plazo "no puede ser sine die".

La titular de Trabajo incidió en que "las normas están para respetarlas" y confió en que ésta de registro de jornada se cumpla. La ministra señaló que desde el Ministerio no se ha querido concretar el modelo de registro para dar "flexibilidad" a las compañías, teniendo en cuenta las distintas circunstancias de las jornadas de los trabajadores.

El Ministerio ya informó de que publicaría una guía didáctica para orientar a la hora de cumplir con la norma y la ministra aclaró que "no estaba previsto sacarlo", pero ante las "consultas" que se están recibiendo en la Dirección General de Trabajo, se publicará, y "si vemos que es necesario para determinado sector o categoría profesional" se elaborará un reglamento.

Valerio también quiso señalar que el Tribunal de Justicia de la UE emitirá una sentencia con unas directrices para España sobre el registro de jornada. "Pensamos que es inminente, lo que estamos haciendo es propiciar lo mejor para los trabajadores, las empresas, es bueno para la conciliación y para la Tesorería General de la Seguridad Social", dado que cada semana se realizan más de tres millones de horas extraordinarias por las que no se cotiza a la Seguridad Social.

