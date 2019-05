La cnmv advierte sobre una decena de 'chiringuitos' financieros en españa

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió este lunes sobre la actividad de una decena de entidades que no están registradas para operar en España.

Según informó la CNMV, entre estas entidades figuran bosmarkets.com, Buy & Sell Trading, Investment LTD, Bosti Bosmarkets, gallantfinance.com y Allmedia LTD. Otras empresas señaladas son hispamarket.xom, Hispa Markets LTD, 1000 Extra LTD e Ifx Option.

Estas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de la CNMV y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

Las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros pueden ser consultadas en la página web de Advertencias de la CNMV.

Para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse al número de atención al inversor 900 535 015.

13-MAY-19

