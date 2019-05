La aeb reclama colchones de capital "razonables" para no dañar al crédito ni sembrar dudas sobre el sector

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, demandó este jueves "pensar" en establecer requerimientos de capital a la banca "que sean razonables" para evitar que la incesante demanda de colchones acabe perjudicando al CREDITO (BCI.CHL )(BCI.CHL )y contribuya a sembrar dudas sobre la fiabilidad de los balances de la entidad, como indicó que ya está ocurriendo.

"No puede ser que, pensando en la crisis del 2008," por los eventos que alimentaron entonces los problemas "pongamos en riesgo la financiación de la economía productiva de los próximos 99 años", alertó durante su intervención en el 'XXVI Encuentro del Sector Financiero' organizado por 'ABC' junto con Deloitte y la Sociedad de Tasación.

Roldán señaló que en Europa, por un "complejo de inferioridad" gestado en que antes de la crisis tenía requerimientos inferiores a otras jurisdicciones, se impuso la carrera de subir la solvencia a las entidades para evitar problemas que nos ha convertido en los "campeones mundiales" en requerimientos de capital regulatorio y de las huchas de deuda anticrisis.

Una situación que aseguró que otras jurisdicciones observan, incluso, con perplejidad. "Estais locos", compartió a título de confidencia que le han compartido algunos expertos de otras regiones al asistir a esta escalada incesante de los umbrales demandados.

Pero más allá del desequilibrio frente a otras zonas advirtió que exigir tales recursos propios tiene el efecto pernicioso de que "si la presión es mucha vas a empujar a los bancos a prestar menos" por más que el Banco Central Europeo (BCE) mantengan el tipo de interés bajo tratando precisamente lo contrario: que fluya la financiación hacia empresas y familias y a precios baratos.

El segundo efecto negativo del que alertó es que con "la subasta al alza de capital" se "genera inquietud en el mercado" ya que tiende a pensar qué estará viendo el supervisor en los balances para demandar cada vez acopiar mayor hucha. Según recordó, las últimas normas han subido del 2 al 7-8% el capital regulatorio de máxima calidad, pero el mercado está imponiendo el 12%. De ahí que bajen los valores bursátiles ya que, en lugar de transmitir confianza, genera "inquietud" sobre la necesidad real del sector.

"Hay una reflexión que tendríamos que hacer. Tenemos que pensar un poco en requerimientos de capital que sean razonables", insistió. En este sentido abogó por que "no hagamos café para todos" y se fije "más discriminación", evitando penalizar la banca con particulares que es el modelo del sector financiero español, frente a la banca de inversión que sí asume mayores riesgos y tienen grandes volúmenes de balance fuera. "Estas empujando a una homogeneidad que no me parece adecuada y se está primando el modelo de negocio más arriesgando", manifestó.

