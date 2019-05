Francisco polo defiende la preponderancia de las políticas progresistas para combatir la brecha digital

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo, defendió hoy el papel "preponderante" de las políticas progresistas en la lucha contra la brecha digital.

Durante la presentación de la segunda edición del estudio de UGT 'La brecha digital en España', Polo afirmó que "la sociedad española se juega mucho en cómo afrontemos la transformación digital" en los próximos años.

Polo abogó por "un certero diagnóstico de situación y una buena hoja de ruta, como la que ya hemos elaborado" bajo el título 'España, Nación Emprendedora'.

El responsable de Avance Digital hizo una defensa del componente ideológico para abordar este desafío. "El debate sobre la brecha digital no es solamente técnico sino, también, político, con un papel preponderante de las políticas progresistas", comentó.

Por su parte, el secretario general de FeSMC-UGT, Miguel Ángel Cilleros, alertó de que la brecha digital no es la única brecha que aleja a los ciudadanos de una vida mejor.

"¿Aquellos que en zonas rurales no pueden acceder a servicios financieros básicos y presenciales porque han cerrado las oficinas de su comarca y no tienen la posibilidad de acceder al entorno digital, qué hacen?", se preguntó.

El dirigente ugetista denunció que existe una parte de la ciudadanía que no cuenta con unos servicios de transporte integrados, multimodales y de calidad, algo que afecta negativamente a la cohesión territorial.

CIFRAS PREOCUPANTES

Por último, el autor de estudio, José Varela, experto en digitalización de UGT, ofreció algunos datos relevantes: 4,4 millones de ciudadanos españoles nunca han utilizado Internet (un 12,7% de los mayores de 16 años). Tal exclusión coloca a España por debajo de la media europea; 2,2 millones de viviendas no disponen de conexión a Internet (un 13,6% de los hogares españoles); el retraso de España en el acceso igualitario a Internet entre hombres y mujeres es muy evidente: el 60% de los desconectados españoles son mujeres; más del 60% de las personas desconectadas en España presentan una formación académica baja (no disponen de estudios secundarios) y casi la mitad de los españoles no posee ningún tipo de competencia o habilidad digital, o su nivel es muy bajo.

"Llevamos 13 años con los mismos problemas generados por la brecha digital sin aportar soluciones. Necesitamos un ente público que gestione, exclusivamente, estas soluciones y la implemente", manifestó Varela.

